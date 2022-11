Mężczyzna uległ wypadkowi przy wyrębie drzew, ale karetka nie mogła tam dojechać. Wezwano ratowników GOPR.

67-letni mężczyzna został ranny podczas wycinki drzew w lesie koło Szczawnicy, w powiecie nowotarskim (woj. małopolskie). Z uwagi na trudno dostępny i stromy teren na pomoc wezwano ratowników GOPR.

Poszkodowany został przejechany kołem ciągnika, który stoczył się na stromym zboczu. Wypadek wydarzyło się dość wysoko w górach, przy szlaku pomiędzy Szafranówką a Orlicą. "Konwencjonalne" służby ratownicze nie mogły dotrzeć na miejsce w szybkim czasie. a śmigłowiec także nie mógł wylądować w pobliżu.

Do akcji zadysponowano więc śmigłowiec ratowniczy i goprowców. Ratownicy dojechali na miejsce zdarzenia quadem ze specjalną przyczepką do transportu rannych. Tym właśnie pojazdem sprawnie dowieziono poszkodowanego 67-latka do helikoptera, który przetransportował mężczyznę do szpitala.

Poszkodowany był trzeźwy - informuje Policja. Mężczyzna doznał złamania obojczyka oraz barku. Okoliczności wypadku wyjaśnia policjanci ze Szczawnicy.