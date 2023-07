Jak wstępnie ustalili policjanci do wypadku doszło, gdy 16-letni kierowca ciągnika, skręcał w lewo w polną drogę. W tym czasie jadący za nim volkswagen polo rozpoczął manewr wyprzedzania.

Doszło do zderzenia pojazdów, w wyniku którego ucierpiało podróżujące samochodem osobowym, 3 - letnie dziecko. Na szczęście nie odniosło ono poważniejszych obrażeń.

Doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Volkswagen Polo podczas wyprzedzania ciągnika rolniczego marki New Holland, który nie upewnił się co do możliwości wykonania manewru skrętu w lewo (Sosnowiec ul. Łowiecka). Winnym jest osoba kierująca ciągnikiem rolniczym – powiedział Portalowi Śremskiemu, asp. szt. Michał Płończak .