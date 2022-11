Ciężarowa scania z naczepą buraków przewróciła się na drodze w Wąsoszu. Kierowca dostał słony mandat.



Mandatem w wysokości 2 tysięcy złotych policjanci ukarali kierowcę ciężarówki, która wywróciła się w Wąsoszu, w gminie Szubin w powiecie nakielskim (woj. kujawsko-pomorskie).

20-latek z gminy Kcynia kierował ciężarową scanią z naczepą wyładowaną burakami cukrowymi. Według policjantów, jechał on z byt brawurowo, przez co doprowadził do wypadku.

Kierowca ciężarówki wskutek wywrotki nie odniósł żadnych obrażeń, ale ucierpiała podróżująca z nim pasażerka. Kobieta trafił do szpitala na obserwację.