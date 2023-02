Z rozszczelnionej cysterny wyciekły substacje używane do produkcji paliw, Foto: PSP Wyszków

Autocysterna wypadła z drogi i przewróciła się w rowie przy wjeździe na S8 pod Wyszkowem.

37 strażaków, w tym Specjalna Grupa Ratownictwa Chemicznego z Ostrołęki przez 6 godzin usuwała skutki kolizji samochodu ciężarowego pod Wyszkowem na Mazowszu. Według policjantów, kierowca autocysterny nie dostosował prędkości, w efekcie czego wypadł z drogi i zjechał do rowu, gdzie pojazd się wywrócił do góry kołami. Doszło do wycieku przewożonych substancji.

6 godzin pracowali strażacy

Do kolizji doszło przy wjeździe na trasę S8 w rejonie miejscowości Tumanek. Kierowca ciężarówki samodzielnie wydostał się z kabiny przed przybyciem ratowników. 36-letni mężczyzna doznał niegroźnych obrażeń i został opatrzony przez załogę karetki. Nie wymagał jednak hospitalizacji. Doszło jednak do sporego wycieku z cysterny, w której przewożone były biokomponenty do produkcji oleju napędowego.

Strażacy z PSP Wyszków, OSP Lucynów Duży oraz SGRChem z Ostrołęki powstrzymali dalszy wyciek i zabezpieczyli teren. Pozostałą zawartość zbiornika przepompowano do innej podstawionej cysterny. Z rowu zaś wypompowano zanieczyszczona wodę. Specjalistyczny dźwig wyciągnął ciężarówkę z rowu i została ona odholowana. Działania trwały ponad 6 godzin, co wiązało się z utrudnieniami na węźle "Lucynów".