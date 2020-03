XII Europejski Kongres Gospodarczy i European Tech and Start-up Days odbędą się 2-4 września 2020 r.

XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (EEC – European Economic Congress) odbędzie się w dniach 2-4 września br., równocześnie European Tech and Start-up Days, które od pięciu lat towarzyszą największej imprezie gospodarczej Europy Centralnej, zaplanowano na 3-4 września 2020 r.

– Sytuacja, w jakiej znalazł się świat, będzie z pewnością jednym z tematów omawianych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2020 w Katowicach. W chwili obecnej nadal trudno przewidzieć rozwój i konsekwencje pandemii koronawirusa. Wierzymy, że w dniach 2-4 września br., dwunasta edycja największego spotkania biznesowego w tej części Europy będzie mogła odbyć się w formule, o którą dbamy od początku – w szerokim, merytorycznym, międzynarodowym gronie uczestników – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i European Tech and Start-up Days.

Ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemia powodowana koronawirusem COVID-19 oraz wejście w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia RP z dnia 13 marca br. w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, uniemożliwiają bezpieczne i odpowiedzialne przygotowanie oraz organizację Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i European Tech and Start-up Days w II kwartale 2020 r.

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach każdego roku obejmuje wachlarz tematów gospodarczych w ich społecznym i politycznym kontekście. Sesje plenarne wyznaczają główne kierunki, które w przybliżeniu rozwijają panelowe spotkania specjalistów. W wydarzeniu biorą udział unijni komisarze, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy oraz decydenci.

Europejski Kongres Gospodarczy kolejny raz połączy środowiska zainteresowane rozwojem gospodarczym i technologicznym. W dniach 3-4 września 2020 r. zaplanowano piątą edycję European Tech and Start-up Days stanowiących platformę spotkań młodego, kreatywnego biznesu z zarządami firm trwale osadzonych w branży, zasobnych w kapitał, zainteresowanych technologicznymi nowościami.

Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu 2020 towarzyszyć będą także: projekt EEC – Liderzy Przyszłości, gale finałowe konkursów Top Inwestycje Komunalne, Inwestor bez granic oraz Start-up Challenge.

W XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (13-15 maja 2019 r.), udział wzięło ponad 12,5 tys. uczestników reprezentujących biznes, w tym największe korporacje, duże, małe i mikroprzedsiębiorstwa oraz administrację, samorządy, świat nauki. Towarzyszące im 4. European Start-up Days (14 15 maja 2019 r.) odwiedziło ponad 3 tys. zainteresowanych nowymi pomysłami na biznes.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 12,5 tys. gości z Polski, Europy, świata. W ponad 150 sesjach bierze co roku udział ok. 1000 panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszy European Tech and Start-up Days –spotkanie młodego i innowacyjnego biznesu z przedstawicielami korporacji, w którym udział bierze ponad 3 tys. uczestników.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.