IV Krajowe Dni Pola, które odbywały się w m. Sielinko cieszyły się zainteresowaniem gości z różnych regionów Polski. Na przyjezdnych czekały setki poletek demonstracyjnych i zwierząt, degustacje wielkopolskich smakołyków, występy regionalnych zespołów muzycznych oraz zarówno nowoczesny jak i zabytkowy sprzęt rolniczy.

– Krajowe Dni Pola to dla nas ogromny zaszczyt, ale także bardzo duże wyzwanie. Chcieliśmy podczas tego wydarzenia zaprezentować wszystko, co najlepsze w Wielkopolsce. Połączenie sił wszystkich partnerów sprawiła, że IV Krajowe Dni Pola Sielinko 2023 przejdą, moim zdaniem, do historii jako wyjątkowe wydarzenie – mówił Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

– Rolą doradztwa rolniczego jest rozwój rolnictwa oraz krzewienie wiedzy na wsi. Rolnictwo się zmieniło, dzięki tym, którzy pomagają rolnictwo we wdrażaniu wiedzy technologicznej. Polskie rolnictwo jest w tej chwili w trudnej sytuacji. Teraz musimy wspierać polskim rolników i rząd Prawa i Sprawiedliwości robi to bardzo mocno. Ponad 10 miliardów złotych jest przeznaczonych z budżetu państwowego dla polskich rolników - przekazał minister Telus.

Natomiast Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa, powiedział:

Na wydarzeniu obecny był również Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, który jest patronem honorowym Krajowych Dni Pola.

Na Krajowe Dni Pola przyjechał również wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.

– Gdzie można lepiej mówić o polu oraz rolnictwa, jak nie w Wielkopolsce. To tutaj jest bardzo wysoka kultura rolna oraz wielowiekowa tradycja. Wielkopolska to region o tradycyjnie silnym rolnictwie i nowoczesnym przemyśle przetwórczym. To tu produkujemy na skalę masową dobrą żywność - powiedział Jankowiak do zgromadzonych.