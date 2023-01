Zachodniopomorski oddział NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność podtrzymuje 17 stycznia jako termin strajku. Protest na Pomorzu ma się odbyć bez względu na decyzję struktur centralnych i podpisanie przez premiera porozumień.





- Ze statutu naszych związków jasno wynika, że Rada Wojewódzka NSZZ RI Solidarność może podejmować samodzielne działania protestacyjne na poziomie województwa – mówi Emil Mleczaj, zastępca Przewodniczącego Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI Solidarność.

– Mamy zamiar wykorzystać tą możliwość. W najbliższy piątek 13 stycznia br. odbędzie się Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI "Solidarność", na której zostanie podjęta uchwała o akcji protestacyjnej w naszym województwie. Chcemy pokazać rządowi jak bardzo ważny jest dla nas terminal spożywczy w porcie w Świnoujściu, jak bardzo strategiczne znaczenie ma on dla zachodniopomorskiej wsi, zwłaszcza w sytuacji, gdy nad importem z Ukrainy tak naprawdę nikt nie panuje. To, że premier Kowalczyk nie dopilnował tego zboża to jego osobista odpowiedzialność – dodaje związkowiec.

Port w Świnoujściu stanie się miejscem protestu

Przypomnijmy: jednym z postulatów NSZZ RI Solidarność złożonych na ręce premiera jest uruchomienie w Świnoujściu agroterminalu. Rolnicy domagają się zaangażowania Krajowej Grupy Spożywczej w eksport zboża na rynki zagraniczne. Postulują o wykorzystanie dostępnych tam magazynów, które w tym momencie mogą pomieścić około 100 000 ton zboża. Jak przekonują, jest to rozwiązanie nieporównywalnie tańsze i szybsze od planowanego portu w Gdańsku.

Jak wynika ze słów związkowców oczekują oni nie tylko załatwienia sprawy z portem, ale też realizacji postulatów, do których wypełnienia premier zobowiązał się podczas ubiegłorocznego strajku.

– Walczymy nadal o usprawnienie aplikacji suszowej, która mimo wielu obietnic i nośnych haseł nadal jest narzędziem zupełnie nieskutecznym – mówi Mleczaj. – Należy usprawnić cały system ubezpieczeń rolniczych i zapewnić gospodarstwom bezpieczeństwo w sytuacjach niezawinionych przez gospodarza.

Rolnicy spotkają się 17 stycznia pod portem w Świnoujściu, gdzie odbędzie się pikieta. Jeśli nie przyniesie ona oczekiwanych rezultatów w postaci usprawnienia systemu przewidziane są kolejne fazy protestu. Jak mówią związkowcy, rolników nie zadawala samo podpisanie porozumień, a przede wszytskim terminowa realizacja poszczególnych postulatów.

– Protest należy prowadzić po to, żeby osiągnąć cele określone w postulatach – zaznacza zastępca przewodniczącego zachodniopomorskiej NSZZ RI Solidarność –dlatego przede wszystkim stawiamy na dialog. Wynika to z naszych wieloletnich doświadczeń, które nabyliśmy w trakcie protestu w latach 2012-2015.