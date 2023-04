Rolnicze zielone miasteczko stanęło w Szczecinie 23 marca. Gospodarze planują pozostać tam przez cały miesiąc. Oczekują, że przyjedzie do nich minister rolnictwa, premier Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Póki co nic takiego się nie wydarzyło, w związku z czym akcja protestacyjna zostanie zaostrzona.

Do tej pory rolnicy stacjonowali w zielonym miasteczku i dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i czwartki – wyjeżdżali na ulice miasta, pokonując trasę pod KOWR i z powrotem na ulicę Szczerbcową. W związku z brakiem reakcji ze strony rządu zwiększają częstotliwość wyjazdów.

Obecnie na miejscu jest około 60 traktorów.

Trasa przejazdu kolumny przebiegać będzie ulicami: Szczerbcowa - Jarowita - Zygmunta Starego - Jana Matejki - Pl. Rodła - Piłsudskiego - Pl. Grunwaldzki - Piłsudskiego - Szarych Szeregów - al. Piastów - pl. Kościuszki - pl. Szyrockiego - Mieszka I - Rondo Uniwersyteckie - Krakowska - Bronowicka - KOWR. Następnie ulicami: Janiny Smoleńskiej - Husarów - Cukrowa - Rondo Uniwersyteckie powrót na ul. Szczerbcową.

W środę (5 kwietnia) trasa przejazdu ulegnie zmianie. Maszyny rolniczych można spodziewać się głównie w centrum miasta. Przejazd odbędzie się trasą: Szczerbcowa - Starzyńskiego - pl. Św. Piotra i Pawła - pl. Żołnierza Polskiego - Jana Matejki - Zygmunta Starego - Starzyńskiego - Szczerbcowa.

Jak podkreśla organizator nie chodzi tylko o niekontrolowany napływ ukraińskiego zboża. Rolnicy z północnych województw nie zgadzają się także z polityką gruntową prowadzoną przez KOWR.

Podjęta przez centralę KOWR – u decyzja o przedłużeniu dzierżawy francuskiej firmie jest co najmniej kontrowersyjna i powoduje nasz olbrzymi sprzeciw. Można by powiedzieć, że w naszym przypadku to właśnie przedłużenie tej dzierżawy dało impuls do strajku – dodaje Kosmal.