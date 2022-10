Insynuacje dotyczące rychłej zmiany na stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi są raczej dziennikarskimi wymysłami i pobożnymi życzeniami obliczonymi jedynie na zaszkodzenie Prawu i Sprawiedliwości - tak sugestie o rzekomych rozmowach z Janem Krzysztofem Ardanowskim o jego powrocie do rządu skomentował dla farmer.pl wicepremier Henryk Kowalczyk.

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się plotki o rzekomych rozmowach z Janem Krzysztofem Ardanowskim, który miałby wrócić na stanowisko ministra rolnictwa, które zajmował w latach 2018-2020.

Sam minister Ardanowski, zapytany o te doniesienia przez farmer.pl stwierdził krótko: - Jedyny mój komentarz w tej sprawie jest taki, że nic mi na ten temat nie wiadomo.

O komentarz do sugestii o rzekomych rozmowach z Janem Krzysztofem Ardanowskim o jego powrocie do rządu poprosiliśmy też samego wicepremiera Henryka Kowalczyka.

- Ministra powołuje premier, jestem gotowy na każde zmiany, ale sądzę, że doniesienia prasowe o czarnych chmurach nad ministerstwem rolnictwa, czy złej passie są bardziej życzeniowe, niż rzeczywiste. Często spotykam się z rolnikami, w ostatnim miesiącu byłem w kilkunastu miejscach na Podkarpaciu, w Wielkopolsce i na Mazowszu - i generalnie, jak obserwuję, jest duże zrozumienie moich działań u rolników - przyznał w odpowiedzi na pytanie redakcji farmer.pl wicepremier Henryk Kowalczyk.

W jego ocenie, insynuacje dotyczące rychłej zmiany na stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi są raczej dziennikarskimi wymysłami i pobożnymi życzeniami obliczonymi jedynie na zaszkodzenie Prawu i Sprawiedliwości.

Minął rok urzędowana wicepremiera Henryka Kowalczyka

Dziś wicepremier Henryk Kowalczyk podsumował też rok swojego urzędowania na stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Strzelania korków od szampana może nie było, ale trzeba przyznać, że kilka pilnych spraw rolniczych udało się dopiąć.

Do sukcesów swojego urzędowania minister Kowalczyk zaliczył ograniczenie występowania afrykańskiego pomoru świń. Zaznaczył, że pod koniec ub.r. opracowane zostały plany bioasekuracji, które przyczyniły się do spadku ognisk tej choroby. O ile w 2021 r. było ich 124, w tym roku zanotowano 14 - zaznaczył w czasie konferencji wicepremier.

Szef MRiRW dodał, że na kłopoty z ASF nałożyły się niskie ceny oferowane na rynku trzody chlewnej, co skutkowało likwidowaniem hodowli, dlatego niezbędna była pomoc dla tych rolników. Na ten cel przeznaczono 400 mln zł (dopłaty do loch). - Zgodnie z przewidywaniami sytuacja na tym rynku uległa poprawie i aktualne ceny oferowane rolnikom są już do przyjęcia - powiedział Kowalczyk.

Dodał, że obecnie przygotowywana jest dopłata ryczałtowa na stado.

Kolejnym sukcesem było wprowadzenie dopłat do nawozów. - Polska jako jedyny kraj w UE wprowadziła taką pomoc dla rolników - podkreślił wicepremier Kowalczyk. Dodał, że problem nie jest nadal do końca rozwiązany, bo ich ceny nadal są wysokie i nie wiadomo jak będzie wiosną, ale rząd nie planuje kolejnej takiej pomocy. Ma inne rozwiązanie. Tym razem wsparcie otrzymają producenci nawozów (czytaj niżej).

Nastąpiły ułatwienia w handlu detalicznym dla rolników. - Zwiększyliśmy z 40 do 100 tys. złotych kwotę przychodów wolną od podatku dochodowego. Znieśliśmy limity sprzedaży oraz wprowadziliśmy bezpłatne miejsca na targowiskach w piątki i soboty - wyliczał szef resortu rolnictwa.

Dodał, że dzięki staraniom MRiRW udało się 30 czerwca br. zadekretować na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 10 mld euro z unijnej polityki spójności na lata 2021-2027.

Minister przypomniał, że 31 sierpnia br. KE zatwierdzała polski Krajowy Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 jako jeden z pierwszych w UE. Budżet dla naszego kraju wynosi 25 mld euro, z czego na I filar przeznaczono 17 mld euro, na II filar 4,7 mld euro. Środki krajowe zabezpieczono w kwocie 3,2 mld euro.

- A już w tym roku ponad 60 proc. gospodarstw otrzymuje płatności bezpośrednie powyżej średniej unijnej, a od 2023 roku będzie to dotyczyło ponad 97 proc. gospodarstw rolnych w Polsce - podkreślił Kowalczyk.

Udało się też uchwalić nową, bardziej przystającą do rzeczywistości i odpowiadającą wyzwaniom ustawę o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, oraz udało się podnieść stawki zwrotu dotyczące paliwa rolniczego.

- Zakupiliśmy też udziały w TUW Pocztowym i pod nazwą Agro TUW oferujemy kompleksowe ubezpieczenia, także od suszy – zaznaczył minister i dodał, że udało się wdrożyć ustawę, która pozwala, by ARiMR opłacała składkę na ubezpieczenia rolne z dopłat bezpośrednich rolnika.

Minister dodał, że Rada Unii Europejskiej 17 czerwca br. zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy. MRiRW odpowiada za realizację inwestycji na kwotę 2,25 mld euro. Prowadzony jest już nabór na cztery działania, z których dwa dotyczą wsparcia przetwórstwa.

Kowalczyk zwrócił uwagę na korzystne zmiany w rolniczych emeryturach, z których najważniejsza dotyczy możliwości otrzymywania świadczeń bez konieczności zbywania gospodarstwa, a także na nowe propozycje związane z dopłatą do materiału siewnego (stałe stawki dopłat w miejsce dotychczasowych określanych corocznie plus wyższe dopłaty do kwalifikatu ekologicznego). Wspomniał ponadto o podniesieniu zarobków pracowników instytucji obsługujących rolnictwo, zwłaszcza w oddziałach terenowych KRUS, PIORiN, Inspekcji Weterynaryjnej, ARiMR oraz ODR.

Stan realizacji PROW 2014-2020

Szef resortu rolnictwa poinformował też o stanie realizacji PROW 2014-2020. W ocenie Henryka Kowalczyka tempo jego wdrażania jest wysokie. Beneficjenci złożyli 6,6 mln wniosków o pomoc na łączną kwotę 63,3 mld zł. Zrealizowano płatności na kwotę 49,8 mld zł dla 1 mln 247 tys. beneficjentów. Aby w pełni wykorzystać unijne pieniądze ministerstwo, za zgodę KE, wprowadziło zmiany polegające m.in. na wprowadzeniu nowego obszaru - Odnawialne Źródła Energii, który umożliwia finansowanie inwestycji w gospodarstwach w zakresie zielonej energii. Ponadto umożliwiono gminom budowę lub przebudowę zbiorników retencyjnych, podwyższona została m.in. stawka premii zalesieniowej i zwiększono dopłaty do oprocentowania z 2 do 5 proc. gwarantowanych kredytów obrotowych Funduszu Gwarancji Rolnych.

Inne sukcesy, nie mniej ważne

Wicepremier poinformował, że udało się zakończyć negocjacje z KE w sprawie nadzwyczajnego wsparcia dla sektora drobiarstwa. Branża zostanie wsparta środkami w wysokości ponad 34 mln euro (po połowie będą to pieniądze z UE i z budżetu krajowego).

Przypomniał też, że powstała ustawa, która umożliwia rolnikom restrukturyzację gospodarstwa poprzez spłatę kapitału zadłużeniowego i umorzenie odsetek.

Henryk Kowalczyk przyznał też na konferencji, że rząd przymierza się do ustabilizowania cen nawozów produkowanych przez zakłady nawozowe:

Omówił też pokrótce działania resortu rolnictwa w kontekście wojny na Ukrainie.

Wicepremier Henryk Kowalczyk przypomniał, że gdy w lutym br. wybuchła wojna na Ukrainie, pojawił się lęk, że żywności zabraknie, że może trzeba zablokować eksport. Później w kolejnych miesiącach, gdy Polska zdecydowała się na pomoc Ukrainie w przewozie produktów rolnych, były obawy, że ukraińskie zboże zaleje polski rynek i spadną ceny skupu zbóż.

- Istotną rolę w ustabilizowaniu tego rynku odegrała Krajowa Grupa Spożywcza, która uruchomiła skup ziarna w cenie nie mniejszej niż 1400 zł. Skup trwa do tej pory - podkreślił Kowalczyk. Przyspieszenie powstania KGS to jedno z działań, które też zostało zrealizowane przez ministra.

