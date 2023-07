Pola rzepaku w maju, ku zgrozie rolników, są doskonałym miejscem do sesji fotograficznych. Okazuje się, że w lipcu są doskonałym miejsce na drzemkę. Zaginiona w Bielsku Podlaskim 23-latka znalazła się śpiąca właśnie w rzepaku.

Wydawałoby się, że to historia jakich wiele. Młoda dziewczyna jedzie na egzamin na prawo jazdy. Z Warszawy do Bielska Podlaskiego. Po egzaminie mają ją odebrać rodzice. Ale kontakt z młoda kobietą się urywa. Telefon nie odpowiada, a panika rodziców rośnie. Późnym wieczorem rodzice dziewczyny decydują się zgłosić zaginięcie. Policja sprawdza okoliczne monitoringi, przeszukuje tereny, próbuje się dodzwonić do kobiety.

Śpiąca w rzepaku

Akcja w późnych porach wieczornych, kiedy jest już ciemno, nie należy do najłatwiejszych. Ale policjanci nie ustawali w poszukiwaniach. Po sześciu godzinach udało się. Dziewczyna została odnaleziona. W polu rzepaku. Pijana.

Jak się okazało, nietrzeźwa kobieta na tyle fatalnie zaplątała się w roślinę, że nie była się w stanie wydostać z pola.

Najważniejsze, że egzamin zaliczony

Odnaleziona została przekazana w opiekuńcze ręce zmartwionych rodziców. Najważniejsze w tej historii jest jednak to, że egzamin na prawo jazdy zdała.