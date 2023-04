Jarosław Kaczyński i Robert Telus spotkają się dzisiaj z rolnikami z rejonu Ostrołęki. Jest też obecny premier, Mateusz Morawiecki.

Spotkanie odbywa się w gminie Łyse, w okolicach Ostrołęki. Nieoficjalnie mówi się, że spotkania z udziałem Jarosława Kaczyńskiego mają być próbą ratowania wizerunku Prawa i Sprawiedliwości w sytuacji krachu na rynku rolnym spowodowanym niekontrolowanym napływem zboża z Ukrainy.

Kilka miesięcy temu przewodniczący partii rządzącej uspokajał rolników, mówiąc, że wieści o tym, że tu są jakieś znaczące ilości zboża w mieszalni pasz, czy w innych miejscach, są po prostu wieściami nieprawdziwymi. Nikt nie straci, wszyscy sprzedadzą swoje zboża po naprawdę bardzo przyzwoitych cenach. Nawet jeśli uwzględnić inflację - mówił Kaczyński.

Jak wygląda obecnie sytuacja wszyscy wiemy.

Jarosław Kaczyński podczas spotkania z rolnikami w miejscowości Łyse zapowiedział zamknięcie granicy z Ukrainą na przywóz towarów rolno-spożywczych, fot. M.Chlebosz

Deklaracje rządu

Rząd obiecał dziś rolnikom bardzo wiele. Pierwszy głos zabrał Jarosław Kaczyński, prezes partii Prawo i Sprawiedliwość. Powiedział on, że zostanie wprowadzony całkowity zakaz przywozu do Polski produktów rolno-spożywczych.

Poza tym rząd wprowadzi dopłaty do kupowanych przez rolników nawozów, wspomniano, że chodzi o 500 złotych do tony.

Kolejna obietnica dotyczy podniesienia dopłaty do paliwa rolniczego (zwrot akcyzy do oleju napędowego), tym razem była mowa o 2 zł do litra.

Rząd Morawieckiego zobowiązał się podczas wspomnianego spotkania do przeprowadzenia skupu interwencyjnego zbóż po cenie minimalnej wynoszącej 1400 zł/t. Nie powiedziano, jakie zboża będą skupowane podczas interwencji.

Blokada jeszcze dzisiaj?

Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj (15.04) zostanie opublikowany i po opublikowaniu wejdzie w życie rozporządzenie zatrzymujące import produktów rolnych zza wschodniej granicy - mówił Telus. - Kiedy to sie stanie, zaraz po opublikowaniu podpisanego zarządzenia transport zostanie zatrzymany "z godziny na godzinę", a zakaz wjazdu będzie dotyczył także produktów jadących tranzytem. Jest to sygnał do Unii Europejskiej, że nie można tak robić, że mówi się o korytarzach solidarnościowych i nic się dalej z tym nie robi. I całą odpowiedzialność, całą cenę pomocy Ukrainie ponoszą kraje frontowe, w tym najbardziej Polska. Dlatego to jest sygnał do Unii Europejskiej, że trzeba działać- mówił.

Robert Telus, minister rolnictwa powiedział w miejscowości Łyse, że rolnicy zasługują na więcej, dlatego rząd przeprowadzi skup interwencyjny zbóż po 1,4 tys. zł/t, fot. M.Chlebosz

Zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy

Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii poinformował zaraz po konwencji rolnej PiS, że zgodnie z decyzją Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych.

Co w nim czytamy? "Do dnia 30 czerwca 2023 r. ustanawia się zakaz przywozu pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów rolnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia".

Jakie produkty zostały wymienione we wspomnianym załączniku, który stanowi integralną część rozporządzenia?

Są nimi:

zboża,

cukier,

susz paszowy,

nasiona,

chmiel,

len i konopie,

owoce i warzywa,

produkty z przetworzonych owoców i warzyw,

wina,

wołowina i cielęcina,

mleko i przetwory mleczne,

wieprzowina,

baranina i kozina,

jaja,

mięso drobiowe,

alkohol etylowy pochodzenia rolniczego,

produkty pszczele.

Powyższe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenie. Minister Buda nie podał numeru rozporządzenie, co oznacza, że nie zostało ono jeszcze ogłoszone. Opublikował je na swoim koncie w aplikacji Twitter.