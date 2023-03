Pod przykrywką działalności usługowej właściciel gospodarstwa prowadził uprawę i przetwórnię konopi indyjskich.

Małopolscy policjanci zatrzymali 31-letniego mieszkańca Krakowa, który w jednym z gospodarstw w gminie Wadowice założył plantację konopi indyjskich i zorganizował miejsce do ich przetwarzania. Funkcjonariusze zabezpieczyli około 35 kg konopi innych niż włókniste. Decyzją sądu 31-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Policjanci z Wadowic weszli na posesję, gdzie miała funkcjonować firma usługowa. Okazało się, że budynku magazynowym była prowadzona uprawa konopi innych niż włókniste, pozwalająca wytworzyć znaczną ilość marihuany. Plantacja była wyposażona w profesjonalne systemy ogrzewania i wentylacji. Na miejscu zabezpieczono około 1500 doniczek wypełnionych ziemią, przeznaczonych do rozsady i uprawy konopi.

"Dodatkowo policjanci zabezpieczyli przetworzony produkt pochodzący z uprawy, spakowany i przygotowany do dystrybucji, w łącznej ilości niemal 9,5 kg narkotyku co pozwoliłoby na wytworzenie ponad 9400 porcji dealerskiej o czarnorynkowej wartości około 370 000 zł. Ponadto oprócz gotowego produktu znaleziono około 25 kg półproduktu tzw. odpadu w postaci łodyg i części liści z prowadzonej uprawy krzaków marihuany." - czytamy w policyjnym komunikacie.

W tym samym czasie policjanci z Krakowa dokonali zatrzymania 31-letniego właściciela "firmy" pod Wadowicami. Przedstawiono mu zarzut prowadzenia nielegalnej uprawy znacznej ilości środków narkotycznych, ich przetwarzania oraz przygotowania do wprowadzenia do obrotu. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Sąd Rejonowy w Wadowicach zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.