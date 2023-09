Ukraińskie zboże nie wjedzie do Polski, jeśli nasz kraj nie wyrazi na to zgody w systemie licencyjnym - poinformował minister Robert Telus, fot. screen FB

Polska zniesie embargo i jednocześnie sama będzie decydować, czy pozwoli na eksport zboża z Ukrainy. I wszystko jasne, prawda?

Oczywiście, że nie wszystko jest jasne. Ale też, zdanie zawarte we wstępie obrazuje, z jakimi "ciekawymi" przekazami ze strony rządzących, nierzadko muszą się zmagać dziennikarze...

Ukraina przemyśli wycofanie skargi złożonej na Polskę do WTO

W trakcie środowego briefingu prasowego, dziennikarze zostali poinformowani o tym, że szef polskiego resortu rolnictwa rozmawiał z samego rana online z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim na temat zboża i nowych procedur, które proponuje Ukraina, jeśli chodzi o wwóz produktów rolnych do Unii Europejskiej lub poza Wspólnotę.

- Nasze stanowisko jest twarde jeśli chodzi o zboże. Na rynek polski zboże z Ukrainy nie może wpływać - podkreślił minister Telus i dodał, że "strona ukraińska to bardzo dobrze przyjęła".

Jak zaznaczył szef resortu rolnictwa, "my w tej chwili musimy sobie poradzić ze zbożem, które zebraliśmy w tym roku ze żniw, a przed nami jeszcze jest kukurydza".

Ale - jak również przyznał Robert Telus - żeby te rozmowy z Ukrainą były bardziej owocne, minister zaapelował do Mykoły Solskiego o wycofanie skargi złożonej na Polskę do WTO.

- Ta skarga jest bezpodstawna - ocenił szef resortu rolnictwa i dodał: - Minister rolnictwa Ukrainy zadeklarował, że będzie rozmawiał z ministrem gospodarki na Ukrainie, żeby przemyśleć wycofanie tej skargi.

Telus zaznaczył, że wycofanie skargi to "byłaby dobra rzecz" w kontekście wspólnego budowania długoterminowych rozwiązań dot. współpracy polsko-ukraińskiej.

Szef polskiego resortu rolnictwa przywołał w czasie briefingu stwierdzenie ukraińskiego ministra, że niektóre wypowiedzi po stronie ukraińskiej były zbyt emocjonalne i że potrzebne jest uspokojenie sytuacji.

– Musimy uspokoić sytuację i wypracować takie mechanizmy, które pozwolą skutecznie zapewnić transport ukraińskiego zboża do tych regionów, do których było ono wysyłane i gdzie jest potrzebne, zamiast zasypywać nasz rynek – podkreślił polski minister.

Kontrole zboża poza Polską

Szef resortu rolnictwa poinformował, że na ostatniej prostej są rozmowy ze stroną litewską w sprawie przeniesienia kontroli zboża z polskiej granicy do portów litewskich.

– Minister Mykoła Solski zaproponował, aby taki sam mechanizm został zastosowany w przypadku portów niemieckich i teraz będziemy to rozważać – poinformował minister Robert Telus.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że wypracowywane mechanizmy muszą zapewnić jednocześnie, że tak kontrolowane zboże nie wróci na teren Polski.

Minister wskazał również, że kolejne spotkanie ze stroną ukraińską powinno mieć miejsce w przeciągu najbliższych tygodni.

- Nasze myślenie jest jedno - pomóc Ukrainie wywieźć zboże z Ukrainy, żeby pojechało tam, gdzie powinno pojechać - powiedział.

Wskazał, że Polska popiera pomysł komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, że jeżeli będzie potrzeba, to Unia do transportu zboża by dopłaciła, "żeby zboże pojechało tam, gdzie powinno pojechać".

Licencje eksportowe zamiast embarga?

I teraz najciekawsze.

Szef MRiRW poinformował w trakcie briefingu, że Ukraina złożyła Polsce propozycję licencjonowania przepływu towarów rolnych.

- Strona ukraińska powiedziała, że jeżeli Polska powie, że do końca roku nie potrzebuje czterech zbóż, to nie będą wydawane licencje. To jest kwestia do rozważenia przez naszą stronę, ale propozycja wydaje się z zewnątrz, że jest dobrą propozycją - wyjaśnił Telus.

Przyznał jednocześnie, że u nas nie ma procedur, kto miałby tę zgodę wydawać.

- Musimy je dopiero wypracować - podkreślił minister.

Poinformował też, że strona ukraińska zapewniła, że zboże nie wjedzie do Polski, jeśli nasz kraj nie wyrazi na to zgody w systemie licencyjnym.

Jak również wskazał, oznacza to, że "przenosimy ciężar odpowiedzialności za licencje na nasz kraj" i że "to my będziemy decydować, nie strona ukraińska".

- To jest myślenie na przyszłość, bo jeśli mówimy o tym, że Ukraina chce wejść do UE, to jeżeli dzisiaj nie wypracujemy takich mechanizmów, o których będziemy decydować, to one nigdy nie zafunkcjonują dobrze – powiedział minister Telus.

Dziennikarze dopytywali ministra, jaka jest w takim razie różnica między aktualnym polskim embargiem, a proponowanym systemem licencyjnym.

Z wyjaśnień Roberta Telusa wynika jednak, że nie będzie różnicy.

- Różnica jest tylko proceduralna. Nadal zboże z Ukrainy do Polski nie będzie wjeżdżać – powiedział.

Czyli Polska formalnie zniesie embargo i jednocześnie sama będzie decydować, czy pozwoli na dalszy eksport zboża z Ukrainy.

Zamienił stryjek siekierkę na kijek?