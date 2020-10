Zapraszamy na Narodowe Wyzwania w Rolnictwie OnLine

Przed nami nowa odsłona „Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine”, które odbędą się w dniach 28-29 października. Ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 nie spowolniły naszych działań, zmieniamy jedynie dotychczasową formułę na bezpieczniejszą i łączymy się z Państwem w trybie zdalnym. W tym gorącym okresie dla polskiego rolnictwa, mamy nadzieję dotrzeć do jeszcze większego grona odbiorców. Przygotowaliśmy bogaty program i szereg praktycznych oraz użytecznych informacji.

W internetowej formule zaplanowaliśmy dwa dni wypełnione wykładami, rozmowami, debatami, w których weźmie udział udział szerokie grono znamienitych gości. Poruszymy aktualne i ważne tematy z branży rolnej. Nie zabraknie kwestii związanych z finansowaniem gospodarstw, założeniami WPR i Zielonego Ładu, porad agrotechnicznych, sesji dla rolników bezorkowych, czy tych z zakresu produkcji zwierzęcej. W tym roku poruszymy także nowe tematy: OZE i e-commerce, czyli handlu w internecie, z którego szeroko korzysta branża rolnicza.

Wszystkie wykłady, debaty, rozmowy transmitowane będą z naszego studia nagraniowego. Będzie można je śledzić na żywo na stronie farmer.pl.

Mamy nadzieję, że każdy z Państwa, niezależnie od tego, jakim kierunkiem produkcji się zajmuje, znajdzie interesujące dla siebie tematy. Chcemy podkreślić, że Narodowe Wyzwania w Rolnictwie OnLine to przede wszystkim okazja do wymiany doświadczeń i łatwo dostępny pakiet wiedzy i najnowszych informacji. Zachęcamy was zatem do zarejestrowania się na to wydarzenie.

Czekamy na Was!

