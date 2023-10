Narodowe Wyzwania w Rolnictwie - najważniejsze wydarzenie w kalendarzu rolniczym - odbędzie się 14 listopada br. w warszawskim hotelu AirPort Okęcie. Zapraszamy więc Państwa do wspólnej podróży po najważniejszych dla branży agro tematach. Będziemy latać wysoko, ale obiecujemy nie odlecieć za daleko... Cel rejsu mamy bowiem jasno sprecyzowany: jak najlepsza optymalizacja pracy w gospodarstwach rolnych.

Już wkrótce po raz kolejny, a konkretnie jedenasty, spotkamy się na Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie.

Liczby nie kłamią: w wydarzeniu tym rokrocznie biorą udział setki rolników - a skoro tak jest, to znaczy, że warto przyjechać jesienią do Warszawy na konferencję Farmera! NWwR to spotkanie rolników i dla rolników! No cóż, "Farmer umie w konferencje"....

Będziemy latać wysoko

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie odbędą się 14 listopada br. w warszawskim hotelu AirPort Okęcie. Zapraszamy więc Państwa do wspólnej podróży po najważniejszych dla branży agro tematach. Choć lotnisko jest tuż obok, obiecujemy, że nie odlecimy za daleko... Cel rejsu mamy jasno sprecyzowany: jak najlepsza optymalizacja pracy w gospodarstwach rolnych.

Będziemy latać wysoko! Tak samo jak w ubiegłym roku ‒ konferencja zostanie podzielona na kilka części tematycznych, które będą odbywały się równolegle. Co przed nami? Ogrom wiedzy: porady i wskazówki zamknięte w 10 sesjach tematycznych, dotyczących między innymi:

Rolnictwa regeneratywnego

Agrotechniki

Techniki rolniczej

Hodowli bydła i trzody chlewnej

Kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem, regeneracją gleby na różne sposoby, rolnictwem cyfrowym, odbudową pogłowia trzody czy "mlekiem przyszłości" będziemy się starali omówić bardzo dokładnie, tak by sprostać wielokrotnie sygnalizowanym w bezpośrednich kontaktach z redakcją Państwa potrzebom.

Pełen spis tematów i szczegółowo opisana agenda oraz prelegenci biorący udział w wydarzeniu dostępne na stronie.

Nazwiska prelegentów także elektryzujące!

W gronie prelegentów rokrocznie znajdują się specjaliści i eksperci ze świata nauki, polityki i biznesu. Nasi goście mogą wysłuchać licznych debat, zróżnicowanych tematycznie wykładów oraz skorzystać z indywidualnych porad ekspertów. Nie może Was zabraknąć na najgorętszym wydarzeniu branży agro tej jesieni, tym bardziej, że rolnicy biorą udział w konferencji zupełnie za darmo!

Zobacz więcej: Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023