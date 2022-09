Tegoroczne targi Agro Show będą pod wieloma względami wyjątkowe. Redakcja Farmera przygotowała dla Was szereg atrakcji, zabaw, spotkań z ekspertami i rozmów na tematy związane z maszynami rolniczymi, rolnictwem precyzyjnym i nie tylko. Widzimy się na stoisku numer 315 w sektorze E.

Przez cały czas trwania Agro Show, czyli od piątku do niedzieli, każdy z odwiedzających będzie mógł napić się aromatycznej kawy parzonej przez naszego baristę, wypocząć w strefie chill-out oraz dostać upominkowy pakiet, a to oczywiście nie wszystko!

Od piątku zapraszamy do wzięcia udziału w Farmerowym Kole Fortuny, to świetna zabawa, która co roku przyciąga wiele osób i cieszy się niesłabnącą popularnością do ostatnich chwil trwania targów. W zabawie mogą wziąć udział zarówno duzi jak i mali, a do wygrania będzie mnóstwo nagród w tym m.in. prenumeraty, nagrody specjalne i upominki.

W sobotę o godzinie 11.00 zapraszamy na spotkanie ze znanym Czytelnikom farmer.pl mechanikiem, youtuberem - konstruktorem i budowniczym ciągnika Zduntrac - Mariuszem Zdanowskim. Spotkanie poprowadzi szef działu technika rolnicza Karol Hołownia. Mariusz opowie nam o postępie prac przy Zduntracu, o tym co się udało, a czego na razie nie udało się zrobić, jakie innowacje znajdą się w pojeździe, dlaczego jest tak a nie inaczej... Zachęcamy również odwiedzających do zadawania pytań konstruktorowi. Na najaktywniejszy i najdociekliwszych będą czekały upominki.

W sobotę o godzinie 13.00 zapraszamy z kolei na Debatę Farmera, której tematem będzie rolnictwo precyzyjne. Nowoczesne technologie coraz śmielej wchodzą w nasze życie. Nawigacja, systemy GPS i stacje pogodowe to już w zasadzie norma. A co przyniesie przyszłość? Czy wszystko, co proponują nam firmy jest niezbędne? W jakie nowoczesne technologie warto inwestować? Od czego zacząć? Co będzie wymagane przepisami w przyszłości? O tym wszystkim porozmawiamy z naszymi ekspertami: dr. inż. Mirosławem Czechlowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Kamilem Wileńskim – rolnikiem z Mazowsza, nominowanym do nagrody Innowacyjny Farmer 2022, Mateuszem Misiak - youtuberem znany w sieci jako Metheo780, Krzysztofem Gomollem zajmujący się w firmie Claas Polska ciągnikami dużej mocy oraz Jarosławem Adamczykiem, dyrektorem zarządzającym 365 FarmNet w Polsce.

Ile kosztują bilety na Agro Show?

Wstęp na wystawę AGRO SHOW będzie płatny. Bilety na wystawę są już dostępne na platformie ebilet.pl.

CENY BILETÓW:

Przy sprzedaży poprzez system sprzedaży eBilet Polska sp. z o.o.:

10 zł ulgowy dla młodzieży szkolnej oraz studentów w wieku do 26 lat,

15 zł normalny,

Przy sprzedaży na terenie byłego lotniska w Bednarach:

15 zł ulgowy dla młodzieży szkolnej oraz studentów w wieku do 26 lat,

20 zł normalny. Wstęp dla osób w wieku do 15 lat jest bezpłatny.

Jak dojechać na Agro Show?

Międzynarodowe targi Agro Show odbywają się jak zawsze na terenie lotniska w Bednarach. W nawigację należy wpisać:

Lotnisko w Bednarach; 62-010 Pobiedziska

Pozycja GPS: 52 32 04 N 17 13 07 E

Do zobaczenia!