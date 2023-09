14 listopada w Airport Hotel Okęcie w Warszawie odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń w rolniczym kalendarzu – Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Szerokie grono znamienitych prelegentów oraz sesje, w których poruszymy najbardziej aktualne i najważniejsze dla rolników tematy.

Redakcja „Farmera”, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, już od kilku lat definiuje wyzwania, przed jakimi stają, co więcej ‒ podpowiada, korzystając także z głosu ekspertów, jak z nimi się zmierzyć. Pokonywanie wyzwań musi się opłacać, co najmocniej podkreślane jest podczas naszych spotkań. Narodowe Wyzwania w Rolnictwie od zawsze były nie tylko platformą wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim drogowskazem do działania.

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023 - rejestracja już ruszyła!

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023. Główne tematy debat

Wśród tematów, które zgłębimy razem z ekspertami, znalazły się:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRODUKCJI ROLNICZEJ



AGROTECHNIKA

- Biopreparaty a nawożenie

- Chemia, biopreparaty, opłacalność

- Mikrobiom – biopreparaty

ROLNICTWO WĘGLOWE

- Regeneracja gleby

- Kredyty węglowe

TECHNIKA ROLNICZA

- Cyfrowa rewolucja

- Innowacje

HODOWLA BYDŁA

- Mleko przyszłości

PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ

- Odbudowa pogłowia

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie to także gala i nagrody

Jak co roku, wydarzeniu będzie towarzyszyć wieczorna gala, podczas której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia za udział w konkursach:

• Innowacyjny Farmer

• Innowacyjny Produkt Rolniczy

• Innowacyjny Produkt Ogrodniczy

