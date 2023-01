Powracają konferencje regionalne Farmera i spotkania z rolnikami w nowym wydaniu. Cieszymy się, że po przerwie spowodowanej pandemią znowu porozmawiamy o najlepszych praktykach w produkcji rolnej. Jaki będzie program i gdzie się spotkamy?

Niełatwe czasy, w których żyjemy, podsuwają kolejne tematy. Jest ich mnóstwo. Nie chcemy być biernymi obserwatorami rzeczywistości – bądźmy beneficjentami zmian. Uprawa roli, ochrona roślin i rolnictwo węglowe z dobrymi – dającymi możliwość zarobku praktykami – to tematy, na spotkanie z którymi serdecznie zapraszamy.

O czym będziemy rozmawiać?

Rosną koszty produkcji. Dlatego podpowiemy, jak sobie z nimi radzić i w jaki sposób można zaoszczędzić na ochronie roślin i nawożeniu. Czym jest ochrona hybrydowa roślin, jak optymalizować nawożenie – to tematy, które nabierają na sile. Agrotechnika staje przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Bezorkowe technologie uprawy roli jeszcze na dobre nie wzięły górę na standardowymi technikami, a już nadchodzą kredyty węglowe. Czym one są? Jaka jest różnica pomiędzy rolnictwem węglowym a rzeczonymi kredytami? Co powinni wiedzieć rolnicy wobec proponowanej legislacji Komisji Europejskiej w tym zakresie? Na jakie praktyki powinni stawiać producenci wobec jeszcze nieoczywistych wyzwań? Spojrzymy także na rynek. Czy da się go okiełznać? Jakie będą ceny nawozów? Czy zyski pokryją koszty. Po ile będą zboża? Co z cenami rzepaku? Oprócz prelekcji ekspertów i dziennikarzy „Farmera” znajdziemy także czas na zadanie pytań i na odpowiedzi.

📈 Rosnące koszty produkcji

🛡 Hybrydowa ochrona roślin

🌱 Kredyty węglowe

🚜 Agrotechnika i uprawa bezorkowa

🌾 Nawozy

... i wiele innych aktualnych tematów, które obecnie są na językach polskich rolników!

Konferencje regionalne „Farmera” odbędą się w czterech regionach Polski. Spotkamy się w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim i lubelskim.

10 stycznia 2023 r. – Hotel Barczyzna, woj. wielkopolskie

Zobacz lokalizację: http://www.hotelbarczyzna.pl/

12 stycznia 2023 r. – Zamek Topacz, woj. dolnośląskie

Zobacz lokalizację: https://www.zamektopacz.pl/

15 lutego 2023 r. – Zamek Gniew, woj. pomorskie

Zobacz lokalizację: https://www.zamek-gniew.pl/

22 lutego 2023 r. – ARTIS Hotel & SPA, woj. lubelskie

Zobacz lokalizację: http://www.hotelartis.pl/