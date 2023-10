O tym jakich zaniechań dopuścił się polski rząd na arenie międzynarodowej i jakie plany ma PSL względem komisarza Wojciechowskiego rozmawiamy z Michałem zarzeckim, rolnikiem, kandydatem do parlamentu z list Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Farmer: Jakie są plany PSL-u na te najbliższe tygodnie, miesiące? Co chcielibyście zrobić dla polskiej wsi?

Michał Zarzecki: Mamy trzy główne cele: zatrzymanie napływu zboża z Ukrainy, i nie tylko zboża, bo to również maliny, orzechy, miód, również mleko wpływa i wiele, wiele innych produktów. To jest pierwsza rzecz.

Druga rzecz - aktywny rolnik, czyli wprowadzenie definicji aktywnego rolnika i dopłaty dla aktywnych rolników, tak, aby rzeczywiście produkcja się opłacała, aby ten aktywny rolnik został doceniony i mógł prowadzić gospodarstwa w pełni. Dzisiaj wiemy jak to jest, że rolnik, który jest teoretycznie rolnikiem oddaje swoją ziemię, a bierze dopłaty. Tak nie powinno być i to chcemy zmienić. Tak ,żeby rolnik został doceniony i ten prestiż rolnika był rzeczywiście widzialny, o to walczymy.

Trzecia sprawa to ułożenie rynku tak, aby dochody rolnika rzeczywiście były na widocznym poziomie. Tak aby za tą pracę 24 godziny na dobę, jak na przykład w moim przypadku, czyli produkcja mleka, to się opłacało. Cena mleka w tamtym roku była na dobrym poziomie, choć licząc w przełożeniu na koszty produkcji nie było szaleństwa. Koszty produkcji były bardzo wysokie, cena mleka spadła, a koszty produkcji dalej są wysokie. To nie może tak być, że pracujemy tylko po to, aby zarobić na koszty produkcji i nic tam z tego nie zostaje. Jest takie powiedzenie nie żyję po to żeby pracować, ale pracuję po to, żeby żyć. Człowiek też musi zarabiać, też musi coś z tego mieć. To zapewnienie jest tym istotniejsze, żeby budować przyszłość rolnictwa. Młodzi, którzy w przyszłości, mam nadzieję, będą rolnikami muszą widzieć perspektywę, że warto iść w to rolnictwo, że warto przejmować gospodarstwa, ale musimy im to zapewnić. Zapewnić tak, aby to się opłacało, żeby chcieli przejmować te gospodarstwa. Dzisiaj młodzi nie widzą w tym szans, nie widzą perspektywy i uciekają do miasta. Wieś się wyludnia, rolnictwo podupada i za chwilę zostaniemy bez polskiego rolnictwa, bez polskiej dobrej żywności i będziemy prosić, co zresztą już się poniekąd dzieje. Jeszcze nie prosimy, ale niestety wiele produktów już przyjeżdża z zagranicy, a chodzi o to, żebyśmy jedli polskie, dobre jedzenie.

Mniej biurokracji, więcej zysku

Wszystkie pomysły, o których słyszymy są kierowane ogólnie, bardzo ogólnie, do rolników. Pan jest hodowcą bydła mlecznego, co PSL jest w stanie zaproponować ludziom takim jak Pan?

W produkcji mlecznej jest potrzebna dochodowość, pewność, stabilność tego dochodu. Ten aktywny rolnik też tutaj pomaga, bo dzisiaj przy tych ekoschematach, które załatwił nam komisarz Wojciechowski, z którymi musimy się mierzyć, wielu rolników nie skorzystało z tego. Powiedzieli nie opłaca nam się to, nie mamy też tyle czasu, żeby latać z aparatem po polu. I rezygnują z tego. To trzeba zmienić. Rolnicy dbają o swoje zwierzęta, bo z tego żyją. To jest głupota, że trzeba coś wprowadzać, pokazywać na papierku. Dbamy o nasze zwierzęta i powinniśmy za to być wynagradzani. Właśnie te dobrostany, te wszystkie dopłaty unijne należy poprawić tak, aby rolnikom fundować jak najmniej biurokracji, a jak najwięcej zysku.

Zakładamy, że dostaje się Pan do Sejmu, wtedy będzie to Pana pierwsza kadencja. Co chciałby Pan zrobić dla swojego regionu?

Województwo podlaskie jest związane bardzo mocno z rolnictwem, z hodowlą bydła mlecznego głównie, ale to nie tylko, bo mamy jednak wiele tych branży rolniczych i każdej należy zapewnić przyszłość. Pamiętamy też o przedsiębiorcach, bo też związani są z rolnictwem. Mamy ogromne firmy takie jak Pronar, Samasz związane z województwem Podlaskim, Metal-Fach, Intertech - można by wymieniać bez końca i warto z nich korzystać. Są to produkty rolnicze bardzo dobrej jakości. Sam kupuje lokalnie. Trzeba też tym firmom zapewnić przyszłość. Rolnictwo, przedsiębiorstwa, to wszystko jest ze sobą powiązane. Trzeba walczyć tez o nich, żeby pracownikom, którzy pracują właśnie w tych przedsiębiorstwach, emerytom, każdemu żyło się lepiej. Wszystkie gałęzie gospodarki są ze sobą bardzo mocno powiązane i zapewniając przyszłość jednym, dbamy jednocześnie o kolejne branże i kolejne pokolenia.

Komisarz ds. rolnictwa do wymiany

Po wizycie w Brukseli usłyszeliśmy takie bardzo gorzkie słowa, z których wynika że tak naprawdę na rząd na arenie międzynarodowej robi bardzo niewiele. Jaki jest wasz pomysł na to, żeby nasz głos, głos Polaków, był słyszalny na tej arenie międzynarodowej?

O obecnym rządzie można powiedzieć, że nie tyle robi niewiele, co nie robi nic. Mając swojego komisarza, gdy Jarosław Kaczyński zapowiadał, że to jest nasz człowiek w Brukseli, my też wywiązaliśmy z tym pewne nadzieje, że rzeczywiście będzie jednak przychylnym okiem patrzył na Polskę i walczył o nasze sprawy. Niestety komisarz Wojciechowski poddał się w ogóle. Nie ukrywam, że jeżeli uda nam się utworzyć rząd, i w nim będziemy to komisarz będzie do zmiany. Wprowadzimy swojego, dobrego komisarza, który będzie walczył w sprawie polskiej. Tutaj wracając trochę do przykładu mleka wiele krajów unijnych otrzymało pomoc w tej trudnej sytuacji, a Polska została ominięta i komisarz Wojciechowski o to nie zadbał. Nasz komisarz będzie dbał o sprawy unijne, będziemy mieli swoich ludzi w Brukseli i będą oni dbali o sprawy Polski, ale jednocześnie tutaj, na miejscu, my zadbamy o to tak, żeby ani z zachodu ani ze wschodu nikt nie wtrącał się w nasze polskie sprawy.

Musimy mieć partnerów tak na wschodzie, jak i na zachodzie. W sprawie Ukrainy rząd nie zadbał o te dobre relacje. Jeżeli Ukraina planuje wejść do Unii Europejskiej to też jest dla nas duże wyzwanie i my na ilość nie pójdziemy z Ukrainą, bo jednak oni mają o wiele lepsze ziemie, o wiele więcej towarów. Więc my musimy jechać na bardzo dobrej jakości, z której jesteśmy znani, chociaż w ostatnim czasie przez polski rząd zostało to zachwiane na wielu unijnych rynkach.

Dalej mamy dobrą jakość żywności, ale już o niej się nie mówi, więc to należy poprawić, należy zmienić i musimy iść z hasłem najlepszej jakość w Europie, najlepszej jakość na świecie i w taki sposób na wielu rynkach świata sprzedawać polskie produkty rolne.

Dziękuję za rozmowę.