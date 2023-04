Polski przedsiębiorca wiózł półtusze z Hiszpanii i jechał non-stop przez 31 godzin. W ciężarówce zamontował większe zbiorniki na paliwo.

Inspektorzy transportu drogowego z Wrocławia zatrzymali pod Polkowicami do kontroli tira. Polski przedsiębiorca wiózł półtusze wieprzowe z Hiszpanii i inspektorzy nie mieli zastrzeżeń do okazanych dokumentów, ani samego ładunku. Kontrola tachografu zaowocowała jednak wstrzymaniem przewozu i poważnymi konsekwencjami dla kierowcy.

Jechał na karcie dziewczyny

Po zrobieniu wydruku z tachografu w scanii okazało się bowiem, że kierowca zapisywał czas swojej jazdy zapisywał na cudzej karcie. Przewoźnik przyznał się, że korzysta z karty należącej do jego dziewczyny. "Dokładna analiza czasu pracy zatrzymanego kierowcy wykazała, że trasę z Polski do Hiszpanii i z powrotem przejechał korzystając naprzemiennie, bez wymaganego odpoczynku, z dwóch kart kierowcy. Za okres kiedy jechał na karcie dziewczyny na swojej deklarował okres odpoczynku, po to aby nie zarejestrować popełnianych naruszeń. Jego łączny czas jazdy dziennej wyniósł ponad 31 godzin." - czytamy w informacji dolnośląskiej WITD.

W dodatku - jak sprawdzili inspektorzy - kobieta, do której należała karta, miała uprawnienia tylko do kierowania pojazdami kategorii „B”, a kontrolowany zestaw wymagał „C”+„CE”.

Za duże zbiorniki paliwa

Za jazdę na cudzej karcie kierowcy- przedsiębiorcy zatrzymano prawo jazdy na 3 miesiące. Za stwierdzone naruszenia wszczęto również postępowanie administracyjne zagrożone karą 12 tysięcy złotych.

Oprócz tego inspektorzy stwierdzili, że w kontrolowanym zespole pojazdów zamiast zbiorników paliwa o łącznej dopuszczalnej pojemności 1500 litrów zamontowano baki o pojemności przekraczającej 1600 litrów - co jest nielegalne. W tym zakresie również wszczęto postępowanie administracyjne wobec przewoźnika.