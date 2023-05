Wiezione z Danii do Polski świnie brodziły w naczepie w wodzie, którą zalana była podłoga. Weterynarz nie zgodził się, by tak dalej podróżowały.

Ciągnik siodłowy z naczepą przewożący trzodę chlewną inspektorzy transportu zatrzymali do kontroli na autostradzie A6 w okolicach Kołbaskowa, w woj. zachodniopomorskim.

Scania jechała z Danii do polskiego odbiorcy, a kontrolowany pojazd należał do polskiego przedsiębiorcy. Ze względu na dobrostan zwierząt transport został wstrzymany. Zachodniopomorscy inspektorzy zajrzeli bowiem do naczepy i zobaczyli, że przewożone świnie stoją... w wodzie.

Trociny zamiast wody

"Mając na uwadze przepisy dotycząc transportu zwierząt, na miejsce kontroli wezwany został pracownik Powiatowego Lekarza Weterynarii, w celu określenia czy przedmiotowy transport zwierząt może być dalej kontynuowany. Po oględzinach środka transportu, ze względu na dobrostan zwierząt zezwolił na dalszą jazdę pod warunkiem spuszczenia wody i wyściełania całego pokładu ściółką z trocin" - czytamy w komunikacie Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Szczecinie.

Będą kary...

Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości wobec przewoźnika wszczęto postępowanie wyjaśniające, zagrożone karą pieniężną. Obaj kierowcy prowadzący na zmianę pojazd odmówili przyjęcia mandatów karnych. Inspektorzy skierowali więc wnioski o ich ukaranie do sądu.