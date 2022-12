Dach na budynku inwentarskim runął pod ciężarem śniegu. Strażacy ratują zwierzęta.

Do katastrofy budowlanej doszło wczoraj około godz. 19 w gospodarstwie we wsi Krzczonów, w powiecie kazimierskim, w województwie świętokrzyskim. Pod ciężarem śniegu zawalił się dach na chlewni, w której utrzymywane było około 400 świń - podaje Radio Kielce.

Na miejsce zadysponowano siedem zastępów strażaków, którym udało się wyprowadzić świnie z chlewni. Obecny lekarz weterynarii zbadał stan zwierząt. Większość trzody ocalała.

Strażacy zabezpieczyli również budynek, by nie doszło do większych szkód. Działania zawieszono, ale dziś miały zostać wznowione. Strażacy mają rozebrać zawaloną konstrukcję, a inspektor nadzoru budowlanego oceni czy obiekt nadaje się do remontu i dalszego użytkowania.

Wielkość strat i liczba padłych w katastrofie zwierząt nie jest jeszcze znana. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej zaapelował do mieszkańców, aby w związku z intensywnymi opadami śniegu w regionie, pamiętali o konieczności odśnieżania dachów.

"Brak regularnego usuwania zalegającej pokrywy śniegu z dachu budynku w przypadku występowania kolejnych opadów, przyczynia się do jego nawarstwiania oraz powstawania bardzo ciężkich frakcji śniegu. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg. Powoduje to nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niosąc ryzyko jego zniszczenia co w efekcie stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających w budynku." - czytamy w apelu.