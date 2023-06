Mam nieodparte wrażenie, że rolnicy – szczególnie w ostatnich tygodniach – ciągniki zamienili na komputery, widły na długopisy, a zamiast oddawać się urokom pracy w gospodarstwie czy chwilom odpoczynku przed żniwami – stoją w kolejkach do ARiMR i innych urzędów.

Takiej biurokracji jak teraz, nie pamiętają chyba najstarsi górale. „Wniosek wnioskiem wniosek pogania” – można by rzec patrząc co dzieje się w ostatnich tygodniach, a końcówka czerwca to totalne apogeum w tym zakresie. Począwszy od sytuacji niskich cen zbóż i roślin oleistych i zatwierdzonych do nich dopłat… było „Heńkowe”, teraz jest „Robertowe”. Pamiętajcie – do 14 lipca.

Wysieliście drogie nawozy? To spieszcie się z wnioskiem o zwrot części poniesionych kosztów – też do 14 lipca. I oczywiście pamiętajcie o fakturach.

I najważniejsze – wniosek o dopłaty bezpośrednie – do końca czerwca. Nie było łatwo, bo zmiany duże i do doradców trzeba było ustawiać się często w kilkutygodniowych kolejkach.

Chwila, chwila – a dopłata do materiału siewnego? Miało być do 25 czerwca, ale spokojnie – przedłużyli do 10 lipca.

Dalej – prąd! Jeśli nie złożyliście jeszcze wniosku o podniesienie limitu zużywanej w gospodarstwie energii elektrycznej (do 3000 kWh) po niższej stawce to macie na to jeszcze 2 całe dni. Choć mówiąc szczerze i tak jeśli chcecie je złożyć na papierze w swoim zakładzie energetycznym to szanse są nikłe – kolejki petentów są na zewnątrz budynków i nawet na ulicach. Tak na marginesie - polecam zrobić to elektronicznie – rzeczywiście jest łatwo jeśli ktoś trochę „ogarnia” komputer i „wirtualne urzędy”.

Ale to nie wszystko! Dopłaty do wapnowania (też w formie wniosku, a ten już nie jest taki łatwy do wypełnienia). Wniosek o wsparcie na budowę silosów, wsparcie na inwestycje leśne, „Modernizacja”… itd.

Może to i dobrze, że „na wszystko chcą dać” (choć oczywiście każdy zdroworozsądkowy i uczciwie pracujący obywatel wolałby żeby nie było zabierane i potem dawane, choć też trzeba przyznać że ostatnich kilka miesięcy mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową). Ale czy te wszystkie formalności nie powinny być jakość ograniczone, skonsolidowane, prostsze? Nie mówię tutaj już o programach inwestycyjnych, bo to inna historia i oczywiście rządzą się one swoimi prawami. Ale wszelkie programy pomocowe czy tzw. socjale? Może jednak dało by się to jakoś inaczej załatwić.

Tym czasem w oddziałach ARiMR są spore kolejki, nie wspominają o tym, że aby załatwić niektóre sprawy trzeba przy okazji odwiedzić inne urzędy po niezbędne zaświadczenia, opinie itp.

Trzeba jednak przyznać, że coraz więcej spraw można załatwić nie wychodząc z domu przez „e-urzędy”. Nie wszystko i nie zawsze łatwo dotrzeć do odpowiedniego „okienka”, ale jednak. To dobra droga i coraz więcej osób z niej korzysta”.

Ta droga ma też jednak swoje wady, bo po pierwsze: trzeba zazwyczaj mieć założony profil zaufany i być choć trochę biegłym w obsłudze komputera, co szczególnie starszemu pokoleniu nierzadko nie przychodzi z łatwością, a po drugie składając wniosek u urzędnika zazwyczaj możemy liczyć od razu na pomoc i choćby wstępną korektę do aplikowanego dokumentu. Osobiście przyznam, że np. urzędnicy w moim biurze powiatowym ARiMR naprawdę są pomocni.

Można powiedzieć, że przecież składanie owych wniosków nie jest obowiązkowe. Teoretycznie tak, tylko czy bez tej pomocy da się wyjść „na prostą”, tzn. utrzymać rentowność produkcji? Czasy nie są łatwe.

Cóż, na razie pozostaje nam jednak droga biurokracji. A więc do roboty! Tzn. do kolejki! A, i nie zapomnijcie o wnioskach na wyprawkę szkolną dla swoich pociech – te też już można składać za kilka dni.