To był ciężki rok dla ukraińskich farmerów, ale ciągle patrzą optymistycznie w przyszłość, fot.I.Pavliuk

Przedłużające się deszcze w sierpniu i wrześniu poważnie skomplikowały cały wachlarz jesiennych prac polowych ukraińskich rolników. Takiej ilości wody nie widziano tu już wiele lat z rzędu. Ogólnie wilgoć jest potrzebna, ale w rzeczywistości stworzyło to całą gamę złożonych problemów. Słonecznik nawiedziły liczne choroby, ziarno kukurydzy nabrało wilgoci, a kombajny przez długi czas nie mogły wejść na pole.

Wielu rolników nie zasiało pszenicy ozimej na czas i trzeba ją wysiewać w wyjątkowo późnych terminach. Szczerze mówiąc, nawet gdyby nie było wojny, ten sezon agrarny można by nazwać jednym z najtrudniejszych w ostatnich latach. Normą stało się już to, że w maju nastają dość silne przymrozki, potem zaczyna się upał, który uniemożliwia roślinom kwitnienie, zapylanie i normalne rozwijanie ziarna. Poza tym pod koniec lata zaczął padać deszcz.

Dużo chorób w słoneczniku

Najmocniej ucierpiały uprawy słonecznika. Wielu rolników nie miało możliwości zastosowania fungicydów wiosną i wczesnym latem, ponieważ logistyka dostaw środków została zakłócona z powodu działań wojennych. Dlatego w sierpniu uprawy słonecznika zaczęły być masowo dotykane różnymi chorobami grzybowymi. Najszczęśliwszymi rolnikami byli ci, którzy zasiali wczesne hybrydy słonecznika, które miały czas na rozwój przed nadejściem suszy i były mniej dotknięte chorobami.

To paradoks, ale w tym roku plony zarówno wczesnych, jak i późnych mieszańców są prawie takie same. W zasadzie wyglądają dość solidnie – na poziomie 30-36 dt z hektara w regionach centralnych i zachodnich. Jednak wiele gospodarstw ledwo zbiera 25 dt/ha, chociaż są one przyzwyczajone do plonów rzędu 40-50 dt/ha. Ponadto ziarno słonecznika jest często dotknięte chorobami lub ma wysoką kwasowość.

Kukurydza – plony niewysokie i duża wilgotność

Sytuacja nie jest lepsza z kukurydzą. 5,5-7 ton z 1 ha to katastrofa dla wielu gospodarstw. Tak, oczywiście są tacy rolnicy, którzy konsekwentnie zbierają ponad 10 t/ha, ale brak wody od maja do lipca odegrał negatywną rolę.

Zbiory kukurydzy - ze względu na opady - były w tym roku opóźnione, fot. I.Pavliuk

Ponadto kukurydza, zwłaszcza w zachodnich regionach Ukrainy, ma ziarno o dużej wilgotności. Suszenie jej gazem ziemnym w obecnych warunkach jest bardzo kosztowne. Dlatego wygrywają przede wszystkim ci rolnicy, którzy zainstalowali suszarnie zboża na słomę lub drewno.

Rzepak zaskoczył pozytywnie, pszenica jeszcze wysiewana

Najlepiej w tym roku pokazał się rzepak ozimy, którego plon przekracza 4 t/ha. To chyba jedyny pozytywny promień, bo rzepak jest bardzo poszukiwany przez Unię Europejską. To właśnie rzepak pozwolił ukraińskim rolnikom zarobić prawdziwe pieniądze. Nic dziwnego, że w następnym roku zwiększają oni plantacje tej uprawy. Na przykład pewnego dnia rozmawiałem z rolnikiem, który zwiększył obszar pod rzepak z 600 do 1000 ha.

Mimo ponurych prognoz, ukraińscy rolnicy nadal sieją pszenicę ozimą i nie zamierzają znacząco zmniejszać powierzchni pod tą uprawę. Przynajmniej żaden z moich rozmówców o tym nie mówi. Wręcz przeciwnie, chociaż jest już koniec listopada, siewniki cały czas widać w polu. Oczywiste jest, że uprawy pszenicy wejdą w zimę w stanie słabo rozwiniętym, ale jeśli dopisze odrobina szczęścia z zimą, wszystko będzie w porządku.

Plony kukurydzy na Ukrainie nie były w tym roku wysokie, fot.I.Pavliuk

"Jutro" to jedna, wielka niepewność

Nadal jednak nie wiadomo, czy uda się sprzedać przynajmniej tegoroczne zboże. Jak zapewne wiecie, “rasiści” nieustannie grożą statkom zbożowym i żądają, aby armia ukraińska nie strzelała do ich okrętów wojennych. Ale nikt nie zgodzi się na ten szantaż, więc wszystko jest możliwe. Nie zdziwiłbym się, gdyby Putin zaczął atakować pokojowych przewoźników zboża należących do krajów neutralnych.

Mimo to rolnikom wciąż udaje się sprzedać część ziarna, zarówno legalnie, jak i nie całkiem legalnie. Na rynku są różni nabywcy, którzy jednak nie zawsze proponują rozsądne ceny. Ale i tak trochę pieniędzy można uzyskać, więc akcja siewna na Ukrainie toczy się mniej więcej normalnym trybem.

Ogromna redukcja nawożenia mineralnego

Jednak już teraz mogę powiedzieć, że sprzedaż nawozów mineralnych na Ukrainie zmniejszy się kilkukrotnie. Nikt nie chce płacić szalonych pieniędzy za coś, co nie gwarantuje rezultatów – wszystko zależy od wilgoci. 1 tona NPK kosztuje ponad 50 tys. hrywien. Oznacza to, że aby nawozić 1 hektar kukurydzy, trzeba zapłacić 250 dolarów. Nikt nie pójdzie na tak bezużyteczne wydatki.

Jednak rynek pestycydów prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ przynoszą one obecnie wyniki z ich stosowania, zwłaszcza fungicydy. Na przykład w tym roku różnica w plonach słonecznika spowodowana zastosowaniem fungicydów może sięgać 7-8 dt/ha.

Runek maszyn – dwa bieguny

Na pierwszy rzut oka sytuacja ze sprzedażą maszyn rolniczych wygląda bardzo smutno. Każdy rolnik stara się wykorzystać te maszyny i jednostki rolnicze, które już posiada i nie chce wydawać ostatnich pieniędzy na nowe. Prawie wszyscy mówią, że nie kupią sprzętu. Ale i tutaj są niuanse. Na przykład rozmawiałem z kierownikiem dużej firmy produkującej sprzęt do siewu i uprawy. Mówi, że osiągnęli taki sam cel sprzedaży jak w zeszłym roku – 200 pojazdów.

To nie tylko nadzieja. Dodatkowo odwiedziłem rolnika, który pracuje dosłownie 100 kilometrów od strefy działań wojennych. Z dumą pokazał mi zupełnie nowego Fendta 1000, którego niedawno kupił. Oznacza to, że ukraińscy rolnicy z optymizmem patrzą w przyszłość i nadal będą kupować niezbędny sprzęt rolniczy.

Oszczędzanie na środkach produkcji z głową

Oczywiście wielu rolników stara się zaoszczędzić na kosztach uprawy roślin. Ale nigdy nie słyszałem, żeby ktoś zdecydował się na bardzo duże zredukowanie prac uprawowych. Wszyscy mówią, że będą uprawiać pola dokładnie w takiej technologii, która zapewni najlepsze wyniki pod względem plonów. Jeśli rolnik musi zaorać ziemię i zużyć 30 l paliwa na 1 ha, to będzie orać. Jeśli konieczne będzie dwukrotne zastosowanie drogiego środka grzybobójczego na słonecznik i trzykrotne na pszenicę ozimą, to tak będzie. Nikt nie chce stracić 600-700 dolarów na uprawie tylko po to, aby zaoszczędzić 100 dolarów.

Jednak ta zima będzie oczywiście bardzo trudna dla wszystkich Ukraińców, w tym rolników. W wielu regionach prąd jest regularnie wyłączany, co poważnie komplikuje pracę. Logistyka, procesy robocze i plany zostają zakłócone.

Wiara w zwycięstwo i ułożenie normalnego życia

Tak, bardzo trudno się do tego przyzwyczaić, ale nie mamy innych opcji. Szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem takiej jednomyślności wśród najróżniejszych ludzi na Ukrainie – wszyscy rozumieją, że z agresorem nie ma o czym rozmawiać i że prawie wszystko zależy od siły armii i stabilności na Ukrainie. Dlatego wierzymy, że prędzej czy później zmusimy wroga do odwrotu, a potem ułoży się normalne życie. Tak, może to teraz wyglądać dziwnie, ale jesteśmy tego pewni.