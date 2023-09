Szacuje się, że zbiory zbóż ogółem będą o ok. 1% mniejsze od ubiegłorocznych i wyniosą ok. 35,2 mln ton - podał GUS.

Rezultaty przedwynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2023 r. przedstawiają się następująco:

zbiory zbóż ogółem ocenia się na 35,2 mln t, tj. o ok. 1% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;

produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 26,1 mln t, tj. o ok. 3% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;

zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 3,7 mln t, tj. o ok. 1% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;

zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 5,5 mln t, tj. o ok. 9% mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym;

zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 15,9 mln t, tj. o ok. 12% więcej od zbiorów uzyskanych w 2022 r.;

produkcję warzyw gruntowych ocenia się na ponad 3,8 mln t, tj. o ok. 3% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim;

przewiduje się, że zbiory owoców z drzew wyniosą ponad 4,3 mln t, tj. o ponad 9% mniej od produkcji ubiegłorocznej;

wyniosą ponad 4,3 mln t, tj. o ponad 9% mniej od produkcji ubiegłorocznej; zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niespełna 0,6 mln t, tj. o ok. 3% mniej od zbiorów w 2022 r.

Jaka była powierzchnia uprawy zbóż w 2023 r.?

GUS szacuje, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2023 r. wyniosła około 7,1 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi - około 5,7 mln ha, z tego:

pszenicy ponad 2,4 mln ha;

żyta ok. 0,7 mln ha;

jęczmienia ponad 0,6 mln ha;

owsa blisko 0,5 mln ha;

pszenżyta ok. 1,2 mln ha;

mieszanek zbożowych ok. 0,3 mln ha.

Jakie plonowały zboża w 2023 r.?

Szacuje się, że plony zbóż ogółem wyniosą ok. 49,5 dt/ha, tj. na poziomie roku ubiegłego, a plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 45,4 dt/ha, tj. o 0,5 dt/ha (o 1%) mniej od plonów z roku ubiegłego.

Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 48,6 dt/ha, tj. o 0,2 dt/ha (o 0,4%) mniej od plonów z roku ubiegłego.

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 33,8 dt/ha, tj. o 2,4 dt/ha (o 7%) mniej od plonów ubiegłorocznych.

Ile zebrano zbóż ozimych, a ile jarych?

Zgodnie z szacunkami GUS, zbiory zbóż ogółem ocenia się na ok. 35,2 mln t, tj. o 0,4 mln t (o 1%) mniej w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi ocenia się na 26,1 mln t, tj. o 0,9 mln t (o 3%) mniej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż ozimych wyszacowano na 21,9 mln t, tj. o 0,2 mln t (o 1%) mniej od zbiorów z roku ubiegłego.

Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na 4,2 mln t, tj. o 0,7 mln t (o 14%) mniej od zbiorów z roku ubiegłego.

Szacunki dla rzepaku, ziemniaków, buraków

Ocenia się - podaje GUS - że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zwiększyła się w porównaniu z ubiegłoroczną o około 1% i wyniosła około 1,1 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku oszacowano na ok. 3,7 mln t, tj. o ok. 1% więcej od ubiegłorocznych.

Powierzchnię uprawy ziemniaków w 2023 r. szacuje się na ok. 0,2 mln ha. Ocenia się, że plony ziemniaków w bieżącym roku wyniosą 294 dt/ha i będą niższe o ok. 4% od ubiegłorocznych. Zbiory ziemniaków szacuje się na ok. 5,5 mln t, tj. mniej od zbiorów ubiegłorocznych o 9%.

Szacuje się, że powierzchnia uprawy buraków cukrowych będzie większa od ubiegłorocznej o ok. 16% i wyniesie około 0,3 mln ha. Wysokość plonów buraków cukrowych oszacowano niżej od ubiegłorocznych o ok. 3% - na poziomie 620 dt/ha. Zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 15,9 mln t, tj. o ok. 12% więcej od zbiorów uzyskanych w 2022 roku.