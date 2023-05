Jak podawała Polska Agencja Prasowa, z polecenia prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry wszystkie sprawy dotyczące zboża z Ukrainy, sprzedanego jako spożywcze polskim producentom mąki i pasz trafiają do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Decyzją Prokuratury Okręgowej w Lublinie, sprawę dotyczącą podejrzenia popełnienia przestępstwa w sprzedaży zboża technicznego jako paszy, przekazano do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie – tak też przyznawała w rozmowie z redakcją farmer.pl Agnieszka Kępka - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

O danych dotyczących wolumenu importu zboża technicznego, pisała w ubiegłym tygodniu Małgorzata Tyszka na portalu farmer.pl. Ze źródeł Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w roku 2022 wpłynęło do Polski z Ukrainy 100 991 ton zbóż deklarowanych jako techniczne i przemysłowe oraz 1 966 ton za rok 2023 (styczeń-kwiecień). Jaką część z tego sprzedawano, ukrywając pochodzenie i przeznaczenie zboża? „Rzeczpospolita” wskazuje na kilkanaście tysięcy ton zboża. Z prośbą o komentarz wystąpiliśmy do Hanny Biernat-Łożańskiej, rzecznik rzeszowskiej prokuratury regionalnej.

-Wszystkie sprawy zgodnie z zarządzeniem prokuratora generalnego, związane z szeroko pojętymi nieprawidłowościami w imporcie zboża tzw. technicznego mają być przekazywane do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Tu powstał zespół prokuratorów, który ma zajmować się tymi sprawami. Mogę na ten moment powiedzieć ile mamy spraw połączonych, na tydzień ubiegły było to 7 postępowań, co będzie zaktualizowane o kolejne postepowania pod koniec miesiąca – informowała nas Biernat-Łożańska w piątkowej rozmowie.