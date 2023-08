Do poważnego wypadku z udziałem ciągnika rolniczego doszło pod Krotoszynem w Wielkopolsce. Kierowca drugiego pojazdu trafił do szpitala.

Do zderzenia busa z ciągnikiem rolniczym doszło w środę rankiem między Smolicami a Rogożewem w gminie Kobylin, w powiecie krotoszyńskim.

Jak czytamy w relacji ze zdarzenia na stronie Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie: "Droga powiatowa w miejscu wypadku została całkowicie zablokowana. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia i zabezpieczeniu terenu działań wykonali dostęp do osoby poszkodowanej pozostającej w pojeździe osobowym przy użyciu narzędzi hydraulicznych. W momencie uzyskania możliwości bezpiecznej ewakuacji mężczyzny, ratownicy na noszach typu deska przetransportowali uczestnika zdarzenia do karetki pogotowia. Decyzją kierownika zespołu osoba poszkodowana została przewieziona do placówki medycznej celem szerszej diagnostyki.

Traktorzysta w zderzeniu nie ucierpiał, podobnie jak jego pojazd. W działaniach trwających prawie 4 godziny uczestniczyły dwa zastępy strażaków z PSP w Krotoszynie oraz zastępy z OSP Kobylin i OSP Smolice. Policja wyjaśnia okoliczności i przyczyny tego wypadku.