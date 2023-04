Zobacz galerię

Traktorzysta wymusił pierwszeństwo, wyjeżdżając z posesji. Tymczasem kierowca kawasaki był pod wpływem.

Do poważnego wypadku z udziałem motocykla i ciągnika rolniczego doszło w gminie Wierzbica, w powiecie chełmskim (woj. lubelskie). W wyniku zderzenia pojazdów kierowca jednośladu z obrażeniami ciała trafił do szpitala. To jego jednak czekają surowsze konsekwencje z powodu tego wypadku.

Jak ustalili policjanci, kierujący ciągnikiem deutz fahr z doczepionym opryskiwaczem 50-latek nie ustąpił pierwszeństwa 20-letniemu motocykliście na kawasaki. W rezultacie motocyklista nie wyhamował i uderzył w koło opryskiwacza.

Nietrzeźwy i bez uprawnień

Okazało się jednak, że gospodarz na traktorze był trzeźwy, tymczasem poszkodowany kierowca jednośladu z gminy Sawin miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. Do tego mężczyzna ten nie posiadał wcale uprawnień do kierowania motocyklem.

O dalszym losie oby kierowców zdecyduje sąd. "Za spowodowanie wypadku drogowego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara ograniczenia wolności do lat 2, zakaz prowadzenia pojazdów, grzywna oraz świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych." - informuje policja.