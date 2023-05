Zobacz galerię

Deutzfahr ciągnął przyczepę z nawozami, a New Holland agregat uprawowo-siewny. Oba jechały w tym samym kierunku!

Do niewiarygodnego wypadku z udziałem dwóch ciągników rolniczych doszło na drodze powiatowej między Tarchalinem i Bojanowem, w powiecie rawickim w Wielkopolsce. Wskutek zderzenia pojazdów 69-letni mężczyzna trafił do szpitala.

Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu, obaj traktorzyści jechali drogą w tym samym kierunku. Pierwszy poruszał się ciągnik New Holland z doczepionym agregatem, za nim ciągnik John Deere z przyczepą wyładowaną nawozami.

Zderzenie na skrzyżowaniu

"Jak ustalili policjanci, w momencie gdy New Holland na skrzyżowaniu wykonywał manewr skrętu w lewo, w podwieszony agregat uderzył John Deere ciągnący przyczepę załadowaną nawozem. Po zderzeniu ciągnik przewrócił się na lewy bok uszkadzając zaczep przyczepy." - relacjonuje KP PSP w Rawiczu. New Holland zjechał na pobocze. W wyniku odniesionych obrażeń, 69-letni kierowca John Deere został przetransportowany do szpitala.

Na miejscu interweniowali strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu oraz strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych w Bojanowie i Gościejewicach, którzy wydobyli traktorzystę z kabiny przewróconego ciągnika i udzieli mu pierwszej pomocy. Potem musieli się zająć się usuwaniem uszkodzonych pojazdów i wycieków płynów eksploatacyjnych z jezdni. Działania ratownicze trwały blisko 3 godziny. W tym czasie droga była zablokowana. Policja ustala przyczyny wypadku.