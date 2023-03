Zapowiedziany na miesiąc strajk rolników zrzeszonych przy NSZZ Rolników Indywidualnych w Szczecinie zaczyna przybierać na sile.

Związkowcy protestują przeciwko niestabilnej sytuacji przede wszystkim na rynku zbóż, ale też przeciwko nieuczciwej, ich zdaniem, polityce gruntowej Krajowego Ośrodka Wsparcia rolnictwa.

Rolnicy żądają, żeby przyjechał do nich premier Morawiecki, wicepremier Kowalczyk i Jarosław Kaczyński. Zapowiadają, że jeśli rząd nie potraktuje ich poważnie zintensyfikują strajk, a zielone miasteczko będzie stało na szczecińskich Wałach Chrobrego do skutku.

Henryk Kowalczyk nie wyklucza wyjazdu do rolników. Kiedy? Nie potrafił tego powiedzieć. Póki co skupia się na rozmowach prowadzonych w ministerstwie z rolnikami i eksporterami.

Rolnicy z zachodniopomorskiego nie zamierzają schodzić z ulicy mimo podpisanych porozumień okrągłego stołu.

- Walczymy o to, żeby zabezpieczyć żywność dla całego kraju - mówi Edward Kosmal z zachodniopomorskiej Solidarności. - Jesteśmy zdeterminowani, póki co jeszcze nie widzimy tych wszystkich rozwiązań. Musimy tu być. Apelujemy do innych rolników, żeby do nas dołączali - dodaje.