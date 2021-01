Zima zaskoczyła rolników

Od kilku już lat nie mieliśmy prawdziwej zimy w Polsce. Co było tego przyczyną trudno powiedzieć, jedni twierdzą, że zmiany wywołane ociepleniem klimatu. Inni z kolei utrzymują, że to z powodów Cykli Milankovicia. A jest jeszcze teoria, że to przez metan produkowany przez krowy i spaliny z traktorów.

Nie będziemy tu rozpatrywać, dlaczego zimy nie było, nie o to chodzi. Jedno trzeba stwierdzić, że społeczeństwo odzwyczaiło się od zimy i już. Tak więc wszystkich zmroziła informacja, która pojawiła się jakiś czas mediach, że zaatakuje nas „bestia ze wschodu”. Autorom tej informacji nie chodziło oczywiście o żadne zmutowane zwierzątka, które uciekły ze strefy wyłączenia wokół byłej elektrowni w Czarnobylu, ale o zwykły mróz. Trzeba pamiętać, że kiedyś dawno temu zimą w Polsce było naprawdę mroźno i śnieżnie, nie to co teraz. Zapewne wielu ludzi pamięta jeszcze zimę stulecia z roku 1979, która sparaliżowała cały kraj na jakiś czas.

I w ostatni weekend bestia nadeszła i zaczęła wyziębiać nasz i tak zimny kraj. Temperatury spadły do niespotykanego (chyba tej zimy) poziomu nawet minus 30 stopni. Oczywiście tak było gdzieś tam w okolicach naszego polskiego bieguna zimna. Im dalej na południowy zachód tym cieplej - za Wrocławiem było już tylko z minus 15. Atak Dziadka Mroza trwał około dwóch, miejscami trzech dni i dziś w przeważającej części kraju w dzień odnotowujemy temperatury dodatnie.

Warto dodać, że tym razem zima nie zaskoczyła, jak to było od zawsze, drogowców, ale zaskoczyła rolników. Skąd taki wniosek? Bowiem w Internecie zaczęły się pojawiać dramatyczne filmy z tej nierównej walki z niską temperaturą. Z racji tego, że dziś każdy ma kamerę w telefonie, na znanym wszystkim serwisie pojawiły się setki filmów z tej walki rolników. Dotyczyły one (kolejność przypadkowa) takich problemów jak odkrywania pryzm z kiszonkami, czy też zadawana zamarzniętych na kość sianokiszonek z bel. Trzeba uczciwe przyznać, że hodowcy bydła naprawdę mają ciężko w takich sytuacjach, bo wszystko musi funkcjonować w oborze na 100%, a czasem to niełatwe zadanie, nawet jeśli mróz nie trwa długo. Oczywiście niejako z automatu pojawiły się spekulacje, czy zboża ozime i rzepak wymarzną z powodu tego mrozu. Nie słyszałem co prawda, żeby ktoś robił test przezimowania, bo to i tak zbyt wcześnie, ale jestem prawie pewny, że ktoś taki w skali kraju się znalazł, ale nie pochwalił się wynikami. No i oczywiście mróz spowodował, że pojawiła się okazja do nagrania szeregu filmów z odpalania zmrożonych na kość ciągników różnych marek. Najczęściej uruchamianych tylko po to, by pokazać, jak sobie radzą z mrozem. Jak to w życiu jedne paliły lepiej, inne słabiej, jeszcze inne wcale. Często na monitorach nowoczesnych ciągników pojawiał się szereg błędów spowodowanych niską temperaturą. Pod nimi pojawiło się oczywiście pełno praktycznych uwag, co podgrzać i jak podgrzać, by sprzęt odpalał lepiej. Dużo też było rad dotyczących rodzaju paliwa, jakie powinno się stosować zimową porą, a jakiego lepiej się wystrzegać na zimę. Generalnie patrząc tylko na filmy, to można było odnieść wrażenie, że spora cześć rolników nie przygotowała się na niskie temperatury i była zaskoczona faktem, że prognoza pogody się sprawdziła.

No cóż, jak mawiał klasyk gatunku „Jak jest zima, to musi być zimno. Taki mamy klimat”. Lecz strach pomyśleć co by się stało, gdyby „bestia ze wschodu” zatrzymała się w naszym kraju na tydzień lub dwa, a takie mrozy jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie należały do rzadkości. Czy da się na to w obecnych czasach przygotować?