W ubiegłym tygodniu odbyło się zaplanowane spotkanie rolników ze Zjednoczonej Wsi z ministrem rolnictwa, Robertem Telusem. Entuzjazmu wśród gospodarzy nie widać. W powietrzu unosi się groźba kolejnych strajków.

Przypomnijmy: Protest, który odbył się w Dorohusku odbił się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale tez w Ukrainie. Tamtejsi rolnicy przygotowali protest lustrzany, podczas którego grozili zablokowaniem granic na kilka tygodni.

Do protestujących w Dorohusku rolników przyjechał minister rolnictwa, Robert Telus, który wynegocjował z nimi zawieszenie protestu i obiecał spotkanie w celu prowadzenia dalszych rozmów. Negocjacje odbyły się 23 czerwca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

11 postulatów na ręce ministra

Na ręce ministra rolnicy złożyli listę postulatów, których realizacji się domagają.

Przywrócenie cel na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy oraz zakaz ich wprowadzania na rynek polski do 31.12.24. Publikacja listy podmiotów sprowadzających zboże, rzepak i kukurydzę. Określenie daty publikacji. Natychmiastowa wypłata rekompensat za poniesioną stratę na skutek importu zboża z Ukrainy. Natychmiastowa wypłata rekompensat do nawozów. Od przyjęcia wniosku, 30 dni na dokonanie wypłaty. Niestosowanie czynnika korygującego. Ustalenie ceny minimalnej skupu zbóż, kukurydzy oraz rzepaku dla podmiotów skupujących, na poziomie giełdy Matif. Pokazaliśmy na spotkaniu z ministrem w Lublinie dwa tygodnie temu dokumenty wskazujące na zaniżone ceny skupów w poszczególnych województwach Polski, szczególnie w woj. lubelskim i podkarpackim. Wydłużenie terminu sprzedaży zbóż (pszenic) objętych rekompensatami do dnia 31 lipca. Ustabilizowanie ceny nawozów do poziomów akceptowalnych względem cen płodów rolnych. Odstąpienie od ukarania rolników ujawniających aferę zboża technicznego z dnia 1.12.2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, oraz od ukarania protestujących rolników w Kielcach i Jasionce. My wszyscy tam protestujący chcieliśmy zwrócić uwagę na nasz problem. Innej metody nie było i nie widzimy powodu, żeby nas za to karać. Działaliśmy w słusznej sprawie, co pokazał czas. Dopuszczenie banków spółdzielczych (BSi BPS) do kredytów niskoprocentowych dla rolników. Możliwość kontroli tranzytu, jeśli jest podejrzenie jego rozładunku na terenie kraju. Rozszerzenie listy wyrobów zakazanych o półprodukty zbożowe i produkty powstałe ze zbóż (śruta, mąka, spirytus, kukurydzy itp.). Do 15 lipca przedstawienie systemowych rozwiązań, jakie rząd wprowadzi w celu ochrony rynku krajowego od 15.09.23 r. Rolnicy muszą znać konkretne rozwiązania, które będą gwarantować im równe szanse w ramach rynku wspólnotowego UE, a w tym momencie nie mamy żadnych gwarancji, że po wyborach tak będzie.

Potrzebujemy stabilizacji - nie huśtawki

Rolnicy podkreślają, że obecnie najważniejsze jest dla nich to, co wydarzy się po 15 września. Mówią o potrzebie stabilności i pewności jutra, mają już dosyć ciągłych wahań na rynku.

Jeśli chodzi o postulatu dotyczący 15 września, decyzja należy do Komisji Europejskiej – mówił Robert Telus. - Liczę na pomoc rolników w wywieraniu presji na komisję, tak aby przedłużyć obowiązywanie przepisów uniemożliwiających wjazd ukraińskiego ziarna.

Roman Kondrów, lider Zjednoczonej Wsi z Podkarpacia, zapowiada, że jeśli rolnicze postulaty nie zostaną spełnione, to granica z Ukrainą w Medyce znów zostanie zablokowana.

– Planujemy wprowadzić pogotowie strajkowe. Tylko, że żarty się już skończyły – teraz blokada potrwa nie, jak ostatnio, dzień, ale tydzień przekonuje. – Może wtedy to dotrze do Brukseli i uświadomi im skalę problemu. Potrafią tylko zarzucać nam brak infrastruktury i umiejętności wywiezienia zboża. Niech sami przyjadą i zabiorą ukraińskie zboże do Niemiec.