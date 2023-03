Funkcjonariusze CBŚP i KAS wkroczyli na posesję w powiecie w radomskim, gdzie zabezpieczyli dwie linie technologiczne do wyrobu papierosów. Zatrzymano 10 osób.

Policjanci z Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Białymstoku i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej KAS ustalili, że członkowie międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej zajmują się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych w pewnym gospodarstwie w powiecie radomskim na Mazowszu.



W wyniku przeprowadzonej akcji, w budynkach gospodarczych zabezpieczono dwie kompletne linie technologiczne, służące m.in. do rozdrabniania tytoniu oraz produkcji i pakowania papierosów. Zarekwirowano maszyny o łącznej wartości ponad 570 tys. euro oraz blisko 105 tys. papierosów i prawie 23 ton tytoniu. Do przetransportowania zabezpieczonego towaru i maszyn do magazynów KAS użyto 10 samochodów ciężarowych - podaje CBŚP.

Dziesięciu zatrzymanych

Według śledczych, w fabryce można było wyprodukować blisko 30 mln sztuk papierosów. Z szacunków wynika, że straty Skarbu Państwa wynikające z tytułu nieopłacenia podatku akcyzowego i VAT wyniosłyby wskutek działalności grupy około 53 mln zł. W trakcie działań zatrzymano 10 osób, którym przedstawiono łącznie 30 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec 6 zatrzymanych Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.