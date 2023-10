Oszust twierdził, że jest pracownikiem urzędu gminy i oferował bezpłatną pomoc w uzyskaniu unijnej dotacji. Ukradł 86-letniej kobiecie wszystkie oszczędności.

Na Posterunek Policji w Żółkiewce, w powiecie krasnostawskim (woj. lubelskie), zgłosiła się 86-letnia mieszkanka, która została okradziona przez mężczyznę, który podawał się za pracownika urzędu gminy. Gość zapukał do jej drzwi i oferował pomoc w uzyskaniu dotacji z Unii Europejskiej.

Wystarczyła chwila...

Oszust, by się uwiarygodnić, wyciągnął jakieś formularze i zaczął wypytać seniorkę o dane osobowe. Potem dał jej domniemany wniosek do przeczytania i podpisu. Udawany urzędnik wykorzystał ten moment, by wyjść na chwilę z pokoju do toalety. Wrócił, zabrał dokumenty i wyszedł z domu. Dopiero po pewnym czasie 86-latka zorientowała się, że z komody zniknęły całe jej oszczędności w kwocie 20 tys. zł.

Uwaga na oszustów!

Policjanci szukają oszusta, a przy okazji przestrzegają, by nie wpuszczać obcych do mieszkania, szczególnie w sytuacji, gdy inni domownicy są nieobecni. "Gdy osoby pukające do drzwi podają się za pracowników danej firmy lub instytucji mamy prawo prosić o okazanie identyfikatora czy legitymacji z imieniem, nazwiskiem, zdjęciem i pieczątką." - pouczają stróże prawa.

"Nie przekazujmy żadnych pieniędzy, danych osobowych, numerów PIN czy haseł dostępu do bankowości elektronicznej oraz nie podpisujmy żadnych dokumentów, jeżeli nie mamy pewności z kim rozmawiamy. Każdą próbę oszustwa należy zgłosić na Policję!" - radzi KPP w Krasnymstawie.