Łupem złodzieja, który zakradł się na mleczną fermę padło 60 litrów nasienia buhajów.

Do niezwykłej i zuchwałej kradzieży doszło w pewnym gospodarstwie we wsi Olfen, w powiecie Münsterland w Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy). Nieznany sprawca ukradł 60 litrów nasienia byków, które gospodarz zakupił do inseminacji krów.

Nasienie znajdowało się w 60 butelkach, w specjalnym pojemniku chłodzonym ciekłym azotem. Rolnik zauważył kradzież we wtorek, gdy rankiem poszedł po nasienie, by zapłodnić krowy. Jak poinformowała policja w Coesfeld, nigdzie nie było śladów włamania.

Policja rozważa, czy był to precyzyjnie zaplanowany skok, czy też rabuś nie był świadomy, co ukradł. Do transportu butelek, by odnieść z kradzieży korzyść, potrzebny byłby mu ciekły azot, aby plemniki nie umarły.

Inseminacja krów musiała zostać przełożona. Policja szuka sprawcy.