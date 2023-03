Zobacz galerię

Sprawca okradał z opału swego pracodawcę. Fiatem seicento wywiózł węgiel za 63 tysiące złotych!

Dzielnicowi Posterunku Policji w Laskach, w powiecie kępińskim (woj. wielkopolskie) zatrzymali 29-letniego mieszkańca gminy Wołczyn, który przez prawie rok okradał z opału pracodawcę. Mężczyzna wywoził z terenu firmy w gminie Rychtal workowany eko-groszek.

Nie było by w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sprawca do kradzieży tych używał zwykle swojego fiata seicento. Jak podaje policja, mężczyzna ukradł łącznie 26 ton węgla o wartości 63 tysięcy złotych.

W wyniku przeprowadzonego śledztwa, policjantom udało się odzyskać 17 ton węgla o wartości 41 tysięcy złotych. Odzyskany towar wrócił do właściciela firmy. Zatrzymany mężczyzna przyznał się do kradzieży. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.