Zatrzymano trzech sprawców i samochód z łupami pochodzącymi z włamania.

Policjanci z rzeszowskiej komendy obserwowali poczynania złodziei, którzy włamali się do firmy handlującej sprzętem rolniczym. Po wszystkim zatrzymali samochód sprawców, którym wieźli skradzione części do traktorów. Zatrzymane zostały 3 osoby.

Kryminalni z rzeszowskiej komendy przyjęli zgłoszenie, że w jednej z podrzeszowskich firm dochodzi do kradzieży części do maszyn rolniczych. Policjanci zaczęli więc z ukrycia prowadzić obserwację miejsca. Cierpliwość popłaciła, bo któregoś razu na tyłach firmy zauważyli dwie osoby, które wynosiły jakieś przedmioty. Po chwili podjechał tam samochód, do którego obserwowani załadowali łupy.

Fiat z fantami

Funkcjonariusze interweniowali dopiero, gdy auto odjechało. We fiacie stilo, którym kierował 24-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, znajdował się agregat prądotwórczy, 4 przekładnie kątowe oraz 4 wałki WOM - podaje policja.

Oprócz kierowcy w samochodzie znajdowała się jeszcze jego 24-letnia znajoma. Oboje zostali zatrzymani i przewiezieni na komendę. Śledczy wykluczyli jednak udział w kradzieży 24-letniej mieszkanki powiatu rzeszowskiego. Kobieta została przesłuchana w charakterze świadka i zwolniona.

Wspólnik zatrzymany

"Zatrzymany mężczyzna przyznał się do kradzieży mienia. Opowiedział, w jakich okolicznościach do tego doszło i kto oprócz niego brał w tym udział. Na podstawie jego zeznań policjanci zatrzymali drugiego sprawcę, jak się okazało byłego pracownika okradzionej firmy. 30-latek nie przyznał się do kradzieży i odmówił złożenia wyjaśnień."- informuje rzeszowska KMP.

Obaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży mienia. Właściciel poszkodowanej firmy wycenił skradzione przedmioty na ponad 10 tys. złotych. Za kradzież mienia kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.