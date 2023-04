Zmiana na stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi nic nie wnosi. Takie stanowisko mają przedstawiciele rolników po dzisiejszej dymisji Henryka Kowalczyka.

Od kilku miesięcy atmosfera wokół ministra rolnictwa, Henryka Kowalczyka, gęstniała. Problemy polskich rolników, w dużej mierze spowodowane niekontrolowanym napływem zbóż z Ukrainy zaczęły się piętrzyć. Kolejne rozmowy nie przynosiły właściwie żadnych efektów. Co prawda resort obiecał dopłaty, ale rolnicy nie chcą się zadowolić tymczasowymi rozwiązaniami. Oczekują działań. Tych jednak nadal nie widać.

Konkrety miały zapaść przy powołanym przez ministra okrągłym stole. Wielogodzinne obrady przyniosły wypracowanie porozumienia, ale już wtedy rolnicy mieli wątpliwości, czy nie jest to jedynie gra na czas.

Po tygodniu od obrad nadal żadne zapisy porozumienia nie zostały wprowadzone w życie. Cierpliwość rolników za to się kończy. Jak widać cierpliwości zabrakło też w rządzie.

- Jednym z punktów porozumienia, było zobowiązanie, że polski rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o zastosowanie klauzuli ochronnej w zakresie bezcłowego importu zboża z Ukrainy. Taki wniosek został przez polski rząd złożony wspólnie z rządami Słowacji, Rumunii, Węgier i Bułgarii. Natomiast Komisja Europejska opublikowała projekt bezcłowego zbóż z Ukrainy na kolejny rok do 5 czerwca 2024 roku. Ponieważ bardzo wyraźnie widać, że podstawowy postulat rolników nie zostanie przez Komisję Europejską spełniony podjąłem decyzję o rezygnacji ze stanowiska ministra rolnictwa – powiedział Henryk Kowalczyk podczas krótkiej konferencji prasowej.

Przewidywana od dłuższego czasu dymisja Kowalczyka stała się faktem. To jednak wcale nie uspokoiło nastrojów. Wręcz przeciwnie.

Rolnicy nie wierzą w zmianę na lepsze

Problem nie leży w ministrze. Problem leży w całej ekipie rządzącej. Zmiana na stołku ministra nic nie da, bo minister o niczym nie decyduje. My nie damy już rządowi ani jednego dnia! Tu trzeba ostro ruszać z kopyta – zapewnia Wiesław Gryn z Oszukanej Wsi.

Jak podkreśla lider lubelskich rolników czas rozmów się już skończył. Dowodem na to miała być wczorajsza demonstracja w Czerniczynie, która pokazała rządowi, że wystarczy już wodzenia wsi za nos. Pod Hrubieszów zjechało się ponad 500 ciągników. To ma być ostrzeżenie.

Jasne jest, że po pierwsze: rolnicy nie odpuszczą. Po drugie: nie będzie już tak łatwo jak do tej pory, a sytuacje takie, jak ta, która spotkała ministra Kowalczyka w Kielcach czy Jasionce będą się powtarzały. Bez względu na to, kto tym ministrem zostanie.

Strajki rozlewają się po całym kraju

Strajk rolników nieustannie trwa też w Szczecinie. Także tam sytuacja w ministerstwie nic nie zmienia. Gospodarze żądają rozwiązań, nie przesuwania ministerialnych stołków.

To nie zmienia naszej sytuacji. Nas te sprawy nie interesują, nie pchamy się w żadną politykę. Chcemy rozwiązania problemów – mówił Stanisław Barna, organizator protestu w Szczecinie.

Te słowa jasno pokazują jak trudna jest sytuacja na polskiej wsi. Jak bardzo zdeterminowani są rolnicy.

Trudno powiedzieć, czy jest to gra na czas, ale pewne jest, że ta zmiana była potrzebna. Sytuacji to nie zmienia, ale nowy minister oczywiście dostanie w jakiś sposób „biała kartkę”. Czy więcej czasu? Nie. W przyszłym tygodniu spotykamy się z organizacjami ze Słowacji, Bułgarii, Węgier i Rumunii i planujemy zablokować granicę. Również dolnośląska Solidarność zgłasza protesty na koniec przyszłego tygodnia. Nasze postulaty się nie zmieniają. Podobnie jak terminy ich realizacji. Nawet w świetle zmian w ministerstwie – dodaje Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność.

Żadnej taryfy ulgowej nie będzie

Marcin Sobczuk, prezes Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego stawia sprawę jasno.

My się średnio z tej zmiany cieszymy, a PiS powinien płakać. Bez względu na to, kto zasiądzie na stanowisku ministra nie dostanie kredytu zaufania. Skończył się też czas. Nowy minister ma wolne do wtorku po świętach. We wtorek oczekujemy konkretów. Nie zmieniają się ministrowie, a jedynie twarz reprezentująca resort - mówi.

Podobne stanowisko reprezentuje Agrounia.

Dlaczego nie ma dymisji wiceministrów? – dopytuje Michał Kołodziejczak. – Tak samo jak Kowalczyk powinni się podać do dymisji wszyscy jego wiceministrowie. Nowy minister rolnictwa nie będzie miał żadnej taryfy ulgowej od rolników – zapewnia. - Ja nie mówię tego tylko w swoim imieniu, ale rozmawiam też z innymi związkowcami i my mówimy jednym głosem - nie ma żadnej taryfy ulgowej. Ten, który podejmuje to stanowisko musi wiedzieć w co wchodzi, więc od razu niech mierzy się z problemami – dodaje.

Lider Agrounii podkreśla, że zmiany w ministerstwie przeprowadzane są po to, żeby zyskać na czasie. Zarzuca rządzącym rozmydlanie sytuacji.

PiS zaprzysięży nowego ministra po świętach, żebyśmy byli w kropce, ale tak się nie stanie. My nie będziemy się przyglądać, będziemy się organizować i przygotowywać do działań w całym kraju. To już nie będą tylko punktowe działania -zapewnia.

Czy ta zmiana była potrzebna i zasadna? O to zapytaliśmy Wiktora Szmulewicza – prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych.

To zależy, czy to satysfakcjonuje rząd. Jakie cele stawiają przed nowym i ministrem? Czy jest jakiś plan, czy kandydat będzie miał na tyle siły i tak duże wsparcie, żeby te zmiany, które proponuje strona rolnicza, forsować i wprowadzić? Pytań jest bardzo dużo. Jednym z ważniejszych jest także to, czy jest na to wszystko jakiś program, czy może był program, którego minister Kowalczyk nie chciał zrealizować. Bo jeśli nie to jest to po prostu zmiana dla samej zmiany, żeby uspokoić nastroje na wsi – mówi.

Szmulewicz podkreśla, że podpisane przez byłego szefa resortu zobowiązania są nadal ważne.

- Nie zmienił się rząd, a podpis był złożony właśnie w imieniu rządu. Liczymy więc na to, że w tej kwestii nic się nie zmieniło - dodaje.

Kto przejmie schedę po Kowalczyku?

Związkowcy i przedstawiciele organizacji rolniczych mówią wyraźne „nie” potencjalnej kandydaturze Roberta Telusa na stanowisko nowego ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Telus na stanowisku ministra tylko pogorszy sytuację – mówi Sobczuk. - Na miejscu każdego, kto ma przejąć teraz schedę po Kowalczyku broniłbym się rękami i nogami. Bo tego nie da się naprawić – dodaje.

Również lider Agrounii wypowiada się o przyszłości polskiego rolnictwa pod wodzą Roberta Telusa w raczej ciemnych barwach.

Jeżeli ja słyszę, że ministrem będzie Telus, to ja mówię „nie” – przekonuje Kołodziejczak. – Taka zmiana w resorcie rolnictwa będzie marną kontynuacją tej bierności, którą zapoczątkował Henryk Kowalczyk. Telus głosował za piątką za zwierząt. To pokazuje, że to nie jest człowiek, który potrafił postawić się w swoim mocodawcom, to nie jest człowiek który potrafił się postawić w swojej partii w imię dobra polskich rolników - dodaje.

Również w Solidarności nie widać entuzjazmu.

Ta kandydatura będzie dla nas trudna – mówi Wawrzyniak.

W rozmowach z przedstawicielami organizacji rolnych przewija się jedna, wspólna obawa: że rząd nadal nie ma pomysłu, a może nawet zamiaru, odpowiednio zareagować na sytuację na polskiej wsi, a wprowadzone zmiany mają dać tylko bufor czasowy.

Jeśli tak miało się stać, to już teraz jasno widać, że to się nie uda. Rolnicy planują kolejne strajki. Bez względu na to, kto stanie na czele resortu rolnictwa ma przed sobą trudne zadanie ugaszenia pożaru, który do tej pory był ciągle podsycany.