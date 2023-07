Sekretarz stanu Rafał Romanowski na dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział, że w najbliższych dniach będą prowadzone kontrole u podmiotów zajmujących się skupem i przetwórstwem owoców jagodowych. – Będziemy sprawdzać, czy nie wystąpiły zmowa cenowa i wykorzystanie przewagi kontraktowej – poinformował wiceminister.

Wiceminister Rafał Romanowski przypomniał, że od ubiegłego tygodnia spółka ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa prowadzi skup malin na terenie województwa lubelskiego. Ma obecnie podpisane umowy z kilkunastoma punktami skupu malin na Lubelszczyźnie, który to region jest uznawany za zagłębie produkcji tych owoców.

– Przyniosło to konkretny, mierzalny efekt dla plantatorów malin – nastąpił wzrost cen skupu tzw. maliny przemysłowej, czyli tej przeznaczonej do mrożenia i przetwórstwa do ok. 1 zł/kg – informował sekretarz stanu.

Niestety, jak zauważył wiceminister Romanowski, podmioty z udziałem kapitału zagranicznego próbują wywrzeć presję, żeby obniżyć ceny na rynku malin.

Podejrzenie nieuczciwej konkurencji

– W nocy z piątku na sobotę podmioty z przewagą kapitału zagranicznego obniżyły cenę malin przemysłowych. Mamy uzasadnione podejrzenie, że to przejaw nieuczciwej konkurencji, wręcz zmowa cenowa i próba wywarcia presji cenowej na spółkę Skarbu Państwa prowadzącą skup malin – poinformował wiceminister Romanowski.

Sekretarz stanu zaznaczył, że takie działanie ma bardzo niekorzystny wpływ na sytuację plantatorów tych owoców (z upraw letnich, a następnie z upraw jesiennych).

– Nie możemy ulegać presji dominującej pozycji podmiotów z przewagą kapitału zagranicznego. Nie będziemy tolerować takich działań – podkreślił wiceszef resortu rolnictwa.

Będzie pilna kontrola

– Po konsultacjach z ministrem Robertem Telusem i premierem Mateuszem Morawieckim podjęliśmy decyzję, że służby państwowe, które mogą monitorować tego typu sytuacje, podejmą działania i już od dziś będą prowadzone prace monitorujące podmioty zajmujące się skupem, przetwórstwem i odsprzedażą surowców pochodzących od polskich plantatorów na terenie województw lubelskiego i mazowieckiego – powiedział sekretarz stanu Rafał Romanowski.

Pytanie dlaczego taka kontrola musi być zlecona. Dlaczego służby państwowe same nie są w stanie dostrzec zagrożenia zmową cenową, alarmować o takiej sytuacji i zadziałać....

W najbliższych dniach sytuację u podmiotów zajmujących się skupem i przetwórstwem owoców jagodowych będą monitorowały takie instytucje, jak: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Krajowa Administracja Skarbowa.

- Mamy świadomość, że plantatorzy rok temu otrzymywali zupełnie inne ceny, że były one kilkakrotnie wyższe w porównaniu z rokiem bieżącym i że wiele czynników ma wpływ na cenę bieżącą ale przede wszystkim chcemy rzetelnie uczestniczyć w tym rynku i podejmować takie działania, które odbywałyby się z korzyścią dla polskich plantatorów, a nie możemy ulegać szantażowi i pozycji dominującej kilku podmiotów z kapitałem zagranicznym, które od wielu lat uczestniczą w tym rynku, bo wyprzedając te podmioty, które należały do Skarbu Państwa straciliśmy siłę, która mogłaby oddziaływać na rynek krajowy - stwierdził wiceminister.

I dodał:

- Pojawił się podmiot, który należy w 100 proc. do Skarbu Państwa, który chce w tym rynku uczestniczyć, w związku z powyższym tego typu działania podejmowane przez konkurencję nie mogą zasługiwać na pełne nasze zrozumienie, a wręcz przeciwnie. Będziemy podejmować wszystkie możliwe działania i jeśli będzie trzeba – interwencje, żeby rynek owoców jagodowych dobrze i przejrzyście funkcjonował .

Minister Romanowski poinformował przy tym, że zaangażowana w skup spółka z udziałem Skarbu Państwa - mimo opisanej sytuacji - nie zamierza obniżać zaproponowanej w piątek ceny skupu, czyli będzie to nadal od 5,50 zł w górę, w zależności od klasy maliny. Możliwa jest też wyższa cena, w zależności od sytuacji na rynku.

A czy to nie jest tak, że cenę dyktuje rynek?

Gdzie jest Krajowa Grupa Spożywcza?

Pytanie zasadnicze jest takie: dlaczego po raz kolejny rynek owoców zmaga się z problemem niskich cen skupu i "dyktatem firm zagranicznych" w tym temacie.

Przypomnijmy, gwarancję spokoju plantatorom owoców miało przynieść powołanie Krajowej Grupy Spożywczej.

To ta firma - jak jeszcze niedawno zapowiadał Henryk Kowalczyk ówczesny minister rolnictwa - miała dawać rolnikom lepszą cenę za ich produkty rolne niż inne podmioty działające na rynku, to ona miała łamać zmowy cenowe, m.in. na rynku owoców i warzyw.

Dlaczego nie widzimy przedstawicieli tej firmy, jako wypowiadających się w temacie cen skupu malin, chociażby na dzisiejszej konferencji prasowej?

Spółka Owocmix nie jest spółką Skarbu Państwa, a jedynie firmą, z którą została podpisana umowa na skup malin.

Będziemy przyglądać się tej sprawie i kontynuować temat na farmer.pl.