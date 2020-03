Znalazłeś swój "Sposób na sukces"? Zgłoś się do konkursu!

Mieszkasz na obszarach wiejskich i realizujesz ciekawe pomysły? Tworzysz nowe miejsca pracy? Zgłoś swoje przedsięwzięcie do jubileuszowej, XX edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”, na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Zgłoszenia można przesyłać do 15 kwietnia br.

Do konkursu „Sposób na Sukces” 2020 mogą być deklarowane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2018 do 29 lutego 2020 roku.

Organizatorem tej rywalizacji jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Jej celem jest promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz w miastach do 20 tys. mieszkańców, innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich oraz przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu PROW i innych programów pomocowych.

Wyrób Kresowych Pierników

W ubiegłorocznej, 19. edycji konkursu uhonorowano 17 laureatów z 27 nominowanych przedsięwzięć (w sumie zgłoszono 43 przykłady przedsiębiorczości).

Wśród nich była na przykład Pani Anna Rymkiewicz, która prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Żuków, w woj. lubelskim. W 2018 r. rozpoczęła działalność gospodarczą - Kresowe Pierniki (wypiek i ręczna dekoracja pierników z wykorzystaniem produktów pozyskanych z własnego gospodarstwa) - zyskując dodatkowe źródło dochodu. Dziś przedsiębiorstwo cieszy się dużą popularnością. Z usług firmy korzysta coraz szersza grupa klientów. Są to nie tylko odbiorcy zamówionego produktu, ale też grupy zorganizowane, które biorą udział w warsztatach i szkoleniach. Urząd Gminy Włodawa wykorzystuje zakupione u Pani Anny pierniki w celu promowania gminy podczas imprez krajowych i zagranicznych.

Chcąc zdywersyfikować swoje dochody, państwo Lucyna i Sylwester Wańczykowie - kolejni laureaci 19. edycji konkursu "Sposób na sukces", właściciele 40 ha gospodarstwa położonego w Górach Kamiennych w Sudetach, postanowili oprócz prowadzenia produkcji podstawowej (agroturystyka, uprawa roślin w systemie ekologicznym oraz hodowla zwierząt), rozpocząć przetwarzanie mleka krowiego na produkty mleczne. W 2012 roku uruchomili przydomową przetwórnię i dojrzewalnię serów. Po pięciu latach zdobywania doświadczeń podjęli decyzję o rozbudowie przetwórni. Dziś w zakładzie przerabiane jest dziennie 540 l mleka. W ofercie jest 40 produktów, a Gospodarstwo "Wańczykówka" zatrudnia 8 osób.

Taaakie są ryby w Złotych Stawach

Uznanie Jury 19. edycji konkursu zdobyło też przedsięwzięcie Kamili i Pawła Barciszewiczów ze Śladkowa Małego w powiecie kieleckim. Państwo Barciszewicz są właścicielami gospodarstwa agroturystycznego o powierzchni 25 ha "Złote Stawy" - tuż obok bowiem znajduje się duży staw z wyspą. Do 2017 r. gospodarstwo oferowało jedynie 5 pokoi dla agroturystów. Ale w 2018 r. gospodarze postanowili zainwestować swoje własne środki w łowisko specjalne dla wędkarzy połączone bezpośrednio z bazą noclegową. Wybudowano 6 domów całorocznych (4-6 osobowych) wraz z infrastrukturą wypoczynkową, placem zabaw dla dzieci, grillem, boiskiem i pomostami do łowienia ryb. W łowisku specjalnym można łowić duże ryby (do 30 kg), takie jak amury i tołpygi. I właśnie ta inicjatywa została wyróżniona w ogólnopolskiej rywalizacji pod patronatem CDR w Brwinowie.