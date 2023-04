Rada Ministrów przyjęła szczegółowe rozwiązania dotyczące dopłat do sprzedanego zboża, a także dopłaty do akcyzy i program nawozowy.

Z tego tekstu dowiesz sie:

Jakich dopłat mogą spodziewać się rolnicy

Jakie dopłaty będą obowiązywać w różnych województwach

Jaka będzie wysokość opłat nawozowej i paliwowej

Znamy już stawki dopłat do skupu zbóż

Podczas konferencji premiera Mateusza Morawieckiego wraz z ministrem rolnictwa Robertem Telusem padły konkretne stawki wsparcia, na jakie mogą liczyć rolnicy w związku z kryzysem na rynku zbożowym.

Dopłata do zboża i nawozów jest dla gospodarstw rodzinnych do 300 ha - powiedział Robert Telus.

Stawka dopłat do pszenicy wyniesie 2200 zł do hektara i będzie obejmowała zboże sprzedane pomiędzy 15. kwietnia 2023 r., a 15. czerwca 2023 r.

W przypadku dopłat do pszenicy nie segregujemy czy jest to pszenica konsumpcyjna czy paszowa, dopłaty będą do każdego hektara uprawy - dodał minister.

Dopłaty z podziałem na województwa

W przypadku kukurydzy, rzepaku i rzepiku rolnicy mogą liczyć na następujące wsparcie:

1750 zł do hektara - województwa: lubelskie i podkarpackie

1610 zł do hektara - województwa: małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie i podlaskie

1400 zł do hektara - województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko - mazurskie, kujawsko - pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie, opolskie, łódzkie i lubuskie

W przypadku jęczmienia lub pszenżyta:

1125 zł do hektara - województwa: lubelskie i podkarpackie

1035 zł do hektara - województwa: małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie i podlaskie

900 zł do hektara - województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko - mazurskie, kujawsko - pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie, opolskie, łódzkie i lubuskie

Żyto, owies i mieszanki zbożowe:

875 zł do hektara - województwa: lubelskie i podkarpackie

805 zł do hektara - województwa: małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie i podlaskie

700 zł do hektara - województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko - mazurskie, kujawsko - pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie, opolskie, łódzkie i lubuskie

Przez najbliższe miesiące jesteśmy w stanie wywieźć przez porty 4 mln ton, porty nie są wąskim gardłem i to nie to jest największym problemem eksportowym - powiedział Mateusz Morawiecki.

Co jest wąskim gardłem?

Wąskim gardłem jest skup, a właściwie jego cena - dodał Telus.

Dopłaty będą uzależnione od wniosków obszarowych jakie rolnicy składali w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z ograniczeniem do 5,5 t/ha.

Dopłaty do paliwa

Rząd podnosi także kwotę zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego z 1,20 zł do 1,46 zł i jednocześnie wystąpi do KE o zgodę na przeznaczenie kolejnych 54 groszy do litra oleju napędowego.

Doprecyzowany program nawozowy

Doprecyzowano także szczegóły dopłat do nawozów. Wsparciem zostaną objęci gospodarze, którzy zakupili nawozy pomiędzy 16 maja 2022, a 31 marca 2023 roku.

500 zł do hektara do powierzchni upraw rolnych

250 zł do hektara powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych

Skąd wziąć na to pieniądze?

Zgromadzenie środków finansowych na te wszystkie rodzaje pomocy to oczywiście jest wyzwanie. Ale bardzo systematycznie te pieniądze zbieramy. 600 mln zł jest już zagwarantowane, tak jak środki dla Agencji Rezerw Strategicznych, która rozpoczyna skup. Następne środki, to rezerwa kryzysowa Unii Europejskiej. Najpierw było 29,5 mln euro, później 26 mln euro. Teraz mówi się o następnej puli. Razem to będzie około 70 – 80 milionów euro. Do tego dojdzie możliwość powiększenia pomocy ze środków własnych budżetu o nawet 700 – 800 milionów złotych. Oczywiście mamy na to środki, jest to rezerwa na współfinansowanie wspólnej polityki rolnej. Pracujemy nad tym intensywnie - powiedział nam były minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk.

Przedstawione dzisiaj dopłaty do zboża będą obejmowały rolników, którzy sprzedali swoje produkty po 15.kwietnia 2023 r. Ci, którzy zdecydowali się na sprzedaż wcześniej dostaną dopłaty wg poprzednich zasad, czyli:

lubelskie, podkarpackie: 825 zł do ha pszenicy, 1050 do ha kukurydzy;

małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie: 660 zł do ha pszenicy, 840 do ha kukurydzy;

pozostałe województwa: 495 do ha pszenicy, 630 do ha kukurydzy.

Nie ma sprawiedliwości. Ci, którzy sprzedali wcześniej będą mieli dopłaty do 250 zł, ale ta wcześniejsza sprzedaż była po lepszej cenie. Na etapie projektu ta cena 250 zł dawała łączną cenę 1400 zł. Cała pomoc w dopłatach jest przygotowana na 3 – 4 mln ton - dodaje Kowalczyk.

Więcej o zmianie terminów w jakich rolnicy mogą się ubiegać o dopłaty m.in. do zbóż