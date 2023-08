Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowa listę bezpłatnych leków. Dostęp do bezpłatnych medykamentów dostali nie tylko seniorzy po 65 r.ż., ale też dzieci do 18 r.ż.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych rozszerzająca grupę osób, którym przysługują bezpłatne leki została podpisana 29 sierpnia przez prezydenta Andrzeja Dudę. Tego samego dnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. W życie weszła 30 sierpnia.

Co zawiera lista?

Opublikowana dzisiaj lista zawiera nie tylko listę leków refundowanych dostępnych w aptece na receptę, ale też listę środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępnych w aptece, a także lista wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę. W obwieszczeniu zawarta została również informacja o lekach i środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępnych w ramach programu lekowego oraz listę leków stosowanych w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym.

Wydatki na leki osób po ukończeniu 65 lat, które zazwyczaj nie są już aktywne zawodowo stanowią poważne obciążenie dla ich domowego budżetu. "Nie inaczej jest w przypadku osób niepełnoletnich pozostających na utrzymaniu swych opiekunów faktycznych albo przedstawicieli ustawowych, co również powoduje duży poziom obciążenia finansowego tych osób. Mimo tego, że inaczej niż np. osoby starsze, opiekunowie osób niepełnoletnich w zasadniczej większości pozostają aktywni zawodowo, to jednak fakt spoczywania na nich obowiązku ponoszenia kosztów leczenia siebie i rodziny potrafi być wyjątkowo dotkliwy finansowo - napisało ministerstwo w uzasadnieniu projektu.

Nowa lista refundacyjna zacznie obowiązywać od 1 września.

W obwieszczeniu ministra zdrowia zawarto również dokładną listę bezpłatnych leków dla seniorów powyżej 65. roku życia, dzieci do ukończenia 18 lat oraz leki przysługujące kobietom w ciąży i połogu. Jak dotąd bezpłatne leki, wymienione w wykazie Ministerstwa Zdrowia, przysługiwały osobom powyżej 75 lat.

Jakie leki dla dzieci?

Na nowej liście leków dostępnych dla dzieci znalazło się 2825 pozycji. Wśród nich możemy znaleźć prawie 280 substancji czynnych umieszczonych w 216 różnych grupach limitowych. Wśród nich możemy znaleźć:

antyhistaminowe,

hipoglikemizujące,

hormonalne,

immunostymulujące,

immunosupresyjne,

okulistyczne,

przeciwbakteryjne,

przeciwgrzybicze,

przeciwwirusowe,

przeciwbólowe,

przeciwzakaźne,

przeciwdrgawkowe,

stosowane w chorobach dróg oddechowych,

stosowane w nadciśnieniu tętniczym,

stosowane w chorobach urologicznych,

stosowane w chorobach układu pokarmowego

szczepionki przeciwko grypie i HPV (w tym szczepionka donosowa).

Leki dostępne bezpłatnie dla seniorów

Lista darmowych leków dla seniorów powyżej 65. roku życia zawiera prawie 3800 leków obejmujących ponad 420 substancji czynnych umieszczonych w 271 różnych grupach limitowych.

Wśród tej grupy produktów leczniczych znalazły się m.in. leki: antyhistaminowe,

cytostatyczne,

ginekologiczne,

hipoglikemizujące,

hipolipemizujące

hipotensyjne,

hormonalne,

immunostymulujące,

immunosupresyjne,

okulistyczne,

przeciwbakteryjne,

przeciwgrzybicze,

przeciwwirusowe,

przeciwbólowe,

przeciwzakaźne,

przeciwdrgawkowe,

przeciwreumatyczne,

przeciwparkinsonowskie,

przeciwzakrzepowe,

stosowane w chorobach dróg oddechowych,

stosowane w chorobach urologicznych,

stosowane w chorobach układu pokarmowego

szczepionki.

Leki przysługujące kobietom w ciąży i połogu to 394 pozycje. Leki dla kobiet w połogu dostępne będą od 1 stycznia 2024 r.

Kto może otrzymać bezpłatne leki?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjent może otrzymać lek bezpłatnie, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

lek znajduje się w wykazie „18-” albo w wykazie „65+” (są to leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są objęte refundacją oraz mają udokumentowaną skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w populacji pacjentów poniżej 18. roku życia albo powyżej 65. roku życia);

pacjent nie ukończył 18 lat albo ukończył 65 lat (wiek weryfikowany przez numer PESEL, au osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia);

lekarz zdiagnozował u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku (wskazania znajdują się w załączniku A1 obwieszczenia refundacyjnego);

receptę wystawia lekarz lub pielęgniarka uprawnieni do wypisana na recepcie bezpłatnych leków dla pacjenta poniżej 18. roku życia albo powyżej 65. roku życia;

na recepcie w rubryce „kod uprawnień dodatkowych pacjenta” lekarz wpisze „DZ” w przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia albo „S” w przypadku pacjentów powyżej 65. roku życia.

Dodatkowo od 1 listopada, przejściowo na dwa miesiące (listopad-grudzień) z listy leków refundowanych znikną dwie flozyny (dapagliflozyna i kanagliflozyna – leki stosowane w cukrzycy), dlatego warto, by lekarze o tym pamiętali i tutaj wypisali pewien zapas tych leków. To jedyny wyjątek w przepisywaniu leków "na zapas". Leki te pojawią się spisie medykamentów bezpłatnych dołączą znowu w styczniu.

Zmiany w realizacji recept

To jednak nie jedyne zmiany jakie wprowadza nowelizacja. Krótszy będzie już niedługo okres ważności recepty w przypadku długotrwałej terapii. Od 1 listopada zmienią się zasady recept długotrwałych. Pacjent leczący się przewlekle będzie mógł wykupić jednorazowo leki na 120 dni, a nie jak do tej pory — na 180 dni. Kolejna zmiana dotyczy także możliwego czasu zrealizowania dalszej części recepty. Będzie to możliwe dopiero po upływie ¾ okresu, na który wykupił leki. Oznacza to, że liczba leków, które jednorazowo może wykupić pacjent została ograniczona.

W najbliższym czasie, od 1 marca 2024 r. planowane jest uruchomienie systemu informatycznego, który będzie wspierał farmaceutów w weryfikacji tych recept. To dobra wiadomość dla lekarzy, którzy muszą zachowywać ostrożność w wypisywaniu dawek leku.

Ułatwienia pojawią się także w wypisywaniu recept w przychodniach specjalistycznych i szpitalach. Lekarze nie będą już musieli uzyskiwać zgody pacjenta na weryfikację wypisanych wcześniej leków. Jak dotąd uprawnienia takie posiadali jedynie lekarze POZ, których zadaniem było, nawet bez zgody pacjenta, weryfikowanie wypisanych i wykupionych leków.

W roku 2022 z darmowych leków skorzystało 2,7 mln osób w wieku 75 plus. Kosztowało to 830 mln zł. Od rozpoczęcia programu "Leki 75 plus", czyli od września 2016 r. do końca 2022 r., seniorzy otrzymali bezpłatne leki na łączną wartość 4,3 mld zł.

Pełną listę leków refundowanych możecie znaleźć w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Link poniżej:

https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2023/73/