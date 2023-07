Związki zawodowe działające w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podały termin rozpoczęcia referendum strajkowego.

Przypomnijmy: spór pomiędzy związkowcami, a ARiMR trwa od dwóch lat. Pracownicy upominają się o wyższe wynagrodzenia, adekwatne do ciągle rosnących obowiązków. 16 czerwca dwa działające w ARiMR związki podjęły uchwałę w sprawie przeprowadzenia strajku. Zgodnie z obowiązującym prawem strajk musi być poprzedzony referendum strajkowym. Referendum ma zostać przeprowadzone online, za pomocą systemu do głosowań stosowanego w NSZZ Solidarność, między innymi do przeprowadzania wyborów.

Termin referendum ogłoszony został na 4 – 11 sierpnia 2023 r.

Na co liczą pracownicy ARiMR?

Przede wszystkim na podwyżki. Postulatów jest jednak więcej.

Postulat 1. Podwyżki w wysokości 800 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników ARiMR.

Postulat 2. Wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500 zł brutto na kwartał, uzależnionej proporcjonalnie od frekwencji.

Postulat 3. Wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla pracowników, którzy w zakresie czynności mają dodatkowe zadania związane z: obsługą informatyczną, kancelarią, archiwum oraz opieką nad nowymi pracownikami lub przypisane zadania innego wydziału. Wysokość dodatku uzależniona byłaby od wielkości biura, w przedziale od 500 - 1000 zł brutto.

Postulat 4. Zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy.

Postulat 5. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania zapisu o obowiązku informowania przez dyrektorów departamentów centrali i dyrektorów oddziałów regionalnych o średniej stawce na pracownika.

Postulat 6. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego.

Postulat 7. Wprowadzenie katalogu działalności, na wykonywanie której jest wymagana zgoda na dodatkowe zatrudnienie.

Postulat 8. Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu w sprawie polityki antymobbingowej polegających na rozszerzeniu składu komisji mobbingowych o reprezentantów związków zawodowych, osobę wskazaną przez poszkodowanego oraz psychologa. Zgodnie z propozycją naszego związku z 28.05.2020 r.

Postulat 9. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy.

Od wyniku referendum będzie zależało wprowadzenie w życie akcji protestacyjnej. Póki co obowiązuje pogotowie strajkowe.