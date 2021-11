Znamy zwycięzców konkursu Innowacyjny Produkt Rolniczy 2021

Już po raz VII przyznaliśmy nagrody za Innowacyjny Produkt Rolniczy. Wręczenie nagród miało miejsce 3 listopada podczas uroczystej gali „Farmera”.

Jury konkursu przyznało nagrody w 8 kategoriach, zaś czytelnicy portalu farmer.pl oddawali głosy na swoich faworytów i tym samym w głosowaniu Internautów wyłoniliśmy trzech zwycięzców z największą liczbą głosów. Lista zwycięskich produktów znajduje się poniżej.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 3 listopada w warszawskim hotelu Sheraton. Była to okazja nie tylko do uściśnięcia dłoni zwycięzcom, lecz także kuluarowych rozmów o zmianach w rolnictwie i innowacjach, które zdają się niezbędne, by podołać współczesnym wyzwaniom. Jednocześnie cieszymy się, że dostajemy wiele zgłoszeń i firmy chcą promować swoje produkty lub rozwiązania jako innowacyjne, a logo naszego konkursu coraz częściej pojawia się na nagrodzonych produktach.

Gratulujemy zwycięzcom i już dziś zachęcamy kolejne firmy do tworzenia innowacji na miarę rolnictwa XXI wieku i zgłaszania tychże rozwiązań w przyszłorocznej edycji konkursu – startujemy ponownie latem 2022 roku.

Lista laureatów wybranych przez jury

Kategoria: Ciągniki rolnicze

T6.180 Methane Power – New Holland firmy CNH Industrial Polska Sp. z o.o.

Przyjazny środowisku T6 Methane Power zapewnia osiągi porównywalne do odpowiedników zasilanych olejem napędowym – tę samą moc 180 KM, moment obrotowy 740 Nm oraz trwałość. Dodatkową zaletą jest obniżenie o nawet 30 proc. kosztów eksploatacji.

Kategoria: Inne maszyny rolnicze

Fasterholt firmy Agricultural Production & Handling Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Samobieżna deszczownia polowa Fasterholt seria FM 4000 pozwala na nawadnianie pól o nieregularnych kształtach, na których znajdują się przeszkody terenowe. Maszyna napędzana jest ciśnieniem wody w układzie bez konieczności użycia silnika.

Kategoria: Programy, narzędzia i urządzenia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego

Agrochest App firmy Agrochest Sp. z o.o

Darmowa aplikacja Agrochest App umożliwia zarządzanie gospodarstwem z poziomu telefonu lub komputera. Pozwala m.in. mapować pola, przechowywać informacje dotyczące gleby, obliczać zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe, zarządzać uprawami, przeglądać prognozę pogody, prowadzić dokumentację zabiegów agrotechnicznych oraz analizę struktury zasiewów w czasie rzeczywistym, planować zabiegi, kontrolować zagrożenia ze strony agrofagów, korzystać z platformy zamówień oraz porad ekspertów firmy Agrochest.

Kategoria: Nawozy

Amino Ultra Zboża firmy Intermag Sp. z o.o

Amino Ultra Zboża to innowacyjny nawóz mineralno-organiczny, skuteczny w trudnych warunkach uprawy (stres suszy), wyprodukowany w unikalnej oraz opatentowanej technologii „Jednej granuli”. Dzięki technologii GCAA, w której mikroelementy są połączone z glicyną, odżywianie roślin jest jeszcze szybsze i efektywniejsze niż dotychczas.

Kategoria: Środki ochrony roślin

Adiuwanty Premium firmy Z.P.H. AGROMIX Roman Szewczyk

Seria adiuwantów Premium w edycji 2021 w odpowiedzi na zmiany klimatyczne została zmodyfikowana tak, aby skuteczniej działać w niekorzystnych warunkach, jak np.: niskie temperatury, skrajnie gruba warstwa woskowa na chwastach, niekorzystne warunki wodne. Zmodyfikowane produkty zawierają: humektant spowalniający wysychanie kropel, bloker promieni UV, dodatki ułatwiające przygotowanie mieszaniny roboczej w zimnej wodzie oraz innowacyjny komponent ograniczający znoszenie. W ramach nowej serii adiuwantów dostępnych jest 5 produktów.

Kategoria: Nasiennictwo

Kepler firmy Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie odmiana populacyjna z genem odporności na TuYV (wirusa żółtaczki rzepy). Pod względem plonowania uzyskała najlepsze wyniki spośród wszystkich odmian populacyjnych badanych w doświadczeniach COBORU w 2021 r. – zwyżka plonu w porównaniu do wzorców populacyjnych dochodzi do 1300 kg/ha.

Kategoria: pasze i dodatki paszowe

Kompleksowa koncepcja żywienia precyzyjnego NOA firmy Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.

Innowacyjne podejście do żywienia umożliwia dokonywanie szybkich analiz surowców i pasz w gospodarstwie oraz optymalizację dawki na podstawie otrzymanych wyników. NutriOpt On-site Adviser to narzędzie do wykonywania szybkich analiz jakości pasz i surowców. Przenośny skaner NIR i aplikacja mobilna umożliwiają uzyskanie wyników analitycznych składników odżywczych.

Kategoria: Budynki inwentarskie i ich wyposażenie

Program sterujący systemem żywienia płynnego Feedflow firmy Pellon Sp. z o.o.

Program Pellon FEEDFLOW łączy możliwości wszystkich obecnie dostępnych technologii podawania paszy płynnej. Jest przeznaczony do sterowania systemem żywienia Pellon Liquid, ale na tyle elastyczny, że może również współpracować z systemami karmienia od innych producentów.

Lista laureatów wybranych przez internautów

Force 20 CS firmy Syngenta Polska Sp. z o.o.

Force 20 CS to zaprawa owadobójcza w formie zawiesiny kapsuł w cieczy o działaniu gazowym, kontaktowym i żołądkowym. Przeznaczona jest do zaprawiania materiału siewnego kukurydzy przeciwko szkodnikom występującym w glebie, np. drutowcom. To obecnie jedyna insektycydowa zaprawa nasienna w uprawie kukurydzy.

John Deere 9R/RT/RX firmy John Deere Polska Sp. z o.o.

Ciągniki te są w standardzie wyposażone w rozwiązania wspomagające zarządzanie pracą w wielkopowierzchniowych gospodarstwach. Flagowym rozwiązaniem jest telematyka JDLINK, z którą związanych jest wiele korzyści – m.in. AutoSetup, który umożliwia zarządcy konfigurację pracy (wybór pola, klienta, gospodarstwa, wybór linii naprowadzania) wszystkich maszyn.

Pasza GalliFirst firmy Agrifirm Polska Sp. z o.o.

GalliFirst cechuje niska zawartość substancji antyżywieniowych, co w połączeniu z wysokostrawnymi komponentami paszy umożliwia pisklętom bardzo wydajne wykorzystanie paszy. Ptaki karmione GalliFirst szybciej resorbują woreczek żółtkowy, ponieważ prestarter ten pobudza perystaltykę przewodu pokarmowego i stymuluje proces wchłaniania treści woreczka.

Serdecznie gratulujemy!