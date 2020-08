4 zasady bezpiecznego użytkowania drabiny przystawnej

Drabina to proste, ale funkcjonalne urządzenie do pokonywania wysokości. Aby praca z ich udziałem była bezpieczna i komfortowa należy dopasować rodzaj i wysokość urządzenia do określonych zadań oraz bezwzględnie stosować się do zasad BHP.

Poznajcie 4 zasady bezpiecznego użytkowania drabin przystawnych, którym z pomocą przychodzą dodatkowe akcesoria.

Po pierwsze, wybierz dobrze podłoże

Drabina przystawna doskonale sprawdza się podczas krótkotrwałych prac w domu lub jego otoczeniu. Może być wykonana z drewna, ale zdecydowanie najwięcej modeli to drabiny aluminiowe.

O ile stabilne ustawienie jej wewnątrz pomieszczeń nie stanowi problemu (należy jedynie sprawdzić, czy na podłogę nie wylał się płyn lub nie ma rozsypanego piasku), to już teren wokół domu nie zawsze sprzyja stabilności. Jeśli wykonujemy drobne prace konserwacyjne opierając drabinę o ścianę budynku, możemy napotkać krawężniki, schody lub grząską trawę. To zdecydowanie nie jest podłoże, na którym powinniśmy drabinę ustawić. Co wówczas zrobić?

– Z pomocą przychodzą akcesoria, które zwiększają stabilność drabiny, a tym samym nasze bezpieczeństwo. Oferowane są w ramach dodatkowego wyposażenia i są uniwersalne dla drabin danego producenta. Z krawężnikami lub stopniem poradzi sobie przedłużenie podłużnicy (fot. 1) – najlepiej wybrać takie z regulacją wysokości. A z trawnikiem – specjalne szpice do drabin . Są mocowane do dolnych części podłużnic i wbijane w grząskie podłoże, dzięki czemu znacząco zwiększają stabilność ustawienia – radzi Marek Banach, ekspert firmy Krause.

Po drugie, pamiętaj o stabilizatorze

Przepisy dotyczące wykorzystania drabin zmieniają się niemal każdego roku, a wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Dokładnie taki cel przyświecał ustawodawcom, którzy na początku stycznia 2018 r. zmienili przepisy dotyczące drabin przystawnych.

– Od tej pory, wszystkie urządzenia dłuższe niż 3 metry muszą być na stałe wyposażone w odpowiedniej szerokości stabilizator. Dlatego sprawdzajmy, czy producent wyposażył go w to rozwiązanie. W przeciwnym razie nie tylko nie działamy w zgodzie z przepisami, ale przede wszystkim zwiększamy ryzyko upadku z wysokości – przestrzega Marek Banach.

Po trzecie, zadbaj o górne podparcie

To jedna z zasad przewidzianych wyłącznie dla drabin przystawnych – czasem niestety zapominana, a niezwykle ważna w kontekście bezpieczeństwa.

Pamiętajmy zatem, że urządzenie w górnej części opieramy tylko o równe, odporne na obciążenia i nośne podłoża, których nieco chropowata powierzchnia nie pozwoli na ześlizgnięcie się podłużnic. W przypadku drabiny przystawnej i prac przy występach dachu lub muru, zwykle opieramy ją o ścianę poniżej. Wówczas, aby zapewnić sobie odpowiedni dostęp i warunki pracy, użytkownik nienaturalnie odchyla się do tyłu. A to błąd!

– Grozi nie tylko późniejszymi bólami kręgosłupa, spowodowanymi nieergonomicznym stanowiskiem roboczym, ale przede wszystkim wypadkiem. A istnieje doskonałe rozwiązanie w postaci uchwytu dystansowego, które rozwiąże ten problem i zwiększy komfort prac. Jeśli jest taka możliwość, wybierajmy uchwyty ze wspornikami wysuwanymi teleskopowo, które szybko i dokładnie dopasujemy do głębokości zadaszenia – wyjaśnia Marek Banach.

Po czwarte, sprawdzaj kąt nachylenia i długość drabiny

Drabina przystawna to najlepszy wybór, gdy chcemy dostać się na dach płaski, dlatego często korzystają z niej fachowcy z branży fotowoltaicznej czy dekarze. Ważne, by jej długość dopasować do wysokości budynku. Co to oznacza?

Po pierwsze, musimy sprawdzić, czy odcinek drabiny powyżej punktu podparcia wynosi minimum 1 metr, bo takie są wymagania BHP. A po drugie, czy kąt nachylenia opartej drabiny mieści się w zakresie 65°- 75°. Często bowiem zdarza się, że chcąc zwiększyć zasięg drabiny przystawiamy ją zbyt stromo, narażając się na upadek.

– Ale i na to jest rozwiązanie. W przypadku zbyt krótkiej drabiny warto wykorzystać belkę wejścia/zejścia, która zwiększy komfort i bezpieczeństwo poruszania się ponad jej szczytem. W zależności od potrzeb, może być zamocowana po jednej stronie lub do obu podłużnic – podsumowuje ekspert.