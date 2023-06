Gdy nudzi się już Marsa Alam, Alanya, Santorini i Złote Piaski, może by tak odkryć na nowo wakacyjne kierunki w Polsce? Mowa nie tylko o Bałtyku, ale i polskich wsiach i ich urlopowym potencjale.

Kontakt z naturą

Wczasowicze z miast zdecydowanie zachwycą się urokliwymi krajobrazami polskich wsi, w których malownicze łąki przeplatają się z lasami, rzekami i jeziorami. To nie tylko domena osławionych Mazur, bowiem każdy zakątek Polski kryje w sobie cenne przyrodniczo obszary. Warto zwracać uwagę na agroturystyki zlokalizowane w pobliżu parków narodowych i krajobrazowych, gdzie odpoczynek w spokojnych okolicach umili towarzystwo dzikiej przyrody. Ciekawym rozwiązaniem są również pola namiotowe czy kempingowe w samym sercu natury.

Świetną atrakcją dla dzieci – lecz nie tylko – są agroturystyki ze zwierzętami gospodarskimi. Nierzadko można nie tylko je oglądać, ale również uczestniczyć w codziennych pracach i oprzęcie. Gospodarstwa agroturystyczne nierzadko utrzymują wiele gatunków zwierząt – od bydła i koni, przez kozy i owce, po wszelki drób, a także pszczoły.

Architektoniczne cudeńka

Niejednokrotnie wiejskie agroturystyki zachwycają swoją architekturą. Wyjątkowym doznaniem jest nocleg w miejscach, które wyglądają, jakby zatrzymał się tam czas. Polskie zabytki to nie tylko Wawel, Zamek Krzyżacki w Malborku czy Kościół Mariacki w Gdańsku – dla naszej historii równie istotne są wsie, które dziś funkcjonują niczym żywe skanseny. Warto wspomnieć w tym miejscu choćby znaną już niemal w całej Europie wieś Zalipie w Małopolsce czy podlaskie Soce.

Z drugiej strony zachwyt wzbudzają zlokalizowane wśród malowniczego krajobrazu perełki architektury nowoczesnej. Przykładem mogą być choćby modne ostatnio stodoły, które – odpowiednio zaprojektowane – znakomicie wpisują się w wiejski krajobraz i klimat, a jednocześnie łączą go z najnowszymi trendami designu.

Ciekawą opcją na wiejski nocleg jest też glamping. Co to takiego? Samo określenie wzięło się z połączenia słów „glam” i „camping”. Takie miejsca mają być połączeniem campingowej bliskości natury z wypoczynkiem w opcji premium, pozbawionym niewygód tradycyjnego campingu. Glampingi zazwyczaj przybierają kształt jurt, namiotów sferycznych, a nawet imitują tipi.

Okazja do nauki

Pobyt w wiejskiej agroturystyce może stać się – zwłaszcza dla gości z miasta – jedyną w swoim rodzaju okazją do zdobycia wiedzy i umiejętności, niedostępnych na co dzień w podręcznikach czy internetowych tutorialach. Wielu gospodarzy agroturystyk prowadzi warsztaty dla swoich gości – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zajęcia na takich wakacjach mogą dotyczyć właściwie wszystkiego – od tkactwa, przez wypiek chleba i zielarstwo, po fotografowanie - wystarczy poszukać interesującej nas dziedziny.

O czym pamiętać, wybierając wczasy na wsi?

Sama organizacja wypadu jest dość prosta – wystarczy znaleźć obiekt w interesujących nas okolicach i zarezerwować nocleg. Problematyczny może okazać się jedynie dojazd, bowiem wsie zazwyczaj są słabo skomunikowane z większymi ośrodkami, a czasami nie mają jakiegokolwiek dostępu do sieci kolejowej, czy nawet autobusowej. Dla osób z własnym samochodem nie jest to jednak bariera nie do pokonania.

Pakując się na wyjazd, najlepiej postawić na wygodne ubrania i obuwie, niekrępujące ruchów i takie, które bez wyrzutów sumienia można ubrudzić. Warto zaopatrzyć się w ochronę przeciwko kleszczom i komarom oraz kremy z filtrem, bowiem nawet polskie słońce może doprowadzić do oparzeń słonecznych.

Bez wątpienia najważniejsze jest jednak odpowiednie nastawienie. Obcując z dzikimi i gospodarskimi zwierzętami należy zachować ostrożność, by nie zagrażać ani sobie, ani zwierzętom. Nawet oswojone i przyzwyczajone do obecności turystów stworzenia wyznaczają swoje granice i w poczuciu zagrożenia mogą zareagować niespodziewanie. Równie ważny jest szacunek do lokalnej społeczności – podczas gdy wieś dla niektórych to "sielskie, anielskie" miejsce wypoczynku, dla mieszkańców to miejsce pracy i codziennego życia.