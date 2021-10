„Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal…” – pisał Jeremi Przybora w piosence dobrze nam znanej z Kabaretu Starszych Panów.

„Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków, lecz jednego, jedynego jest mi żal… Addio pomidory, Addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół…” – śpiewał szczerze zmartwiony Wiesław Michnikowski. W październiku, zbierając ostatnie już tegoroczne plony, przejmujemy ten cały poetycki, jak również bardzo przyziemny żal za kończącą się świeżością. Wiadomo, że „zimowe” pomidory to zupełnie inna kategoria – są tylko bladym wspomnieniem soczystych, mięsistych i dopieszczonych słońcem jesiennych owoców…

Pomidory najczęściej „zatrzymujemy” w postaci przecierów i sosów. Możemy je również suszyć, kisić, a także pasteryzować. Warto jednak – póki jeszcze mamy tę możliwość – przygotowywać dania z nieprzetworzonych owoców. Typowa polska pomidorówka zazwyczaj powstaje z „niedzielnego rosołu”, koncentratu pomidorowego i śmietany. Ten smak znamy. Dlatego tym razem proponujemy zupę pomidorową inspirowaną kuchnią włoską – krem na aromatycznym bulionie warzywnym, przygotowany z mięsistych pomidorów, cebuli, papryki i czosnku, doprawiony świeżą bazylią, z dodatkiem mozzarelli zamiast śmietany.

Warto teraz zresztą korzystać nie tylko z pomidorów, ale z wszelkich świeżo zebranych warzyw i owoców: ziemniaków, śliwek, jabłek, grzybów, orzechów i wielu, wielu innych, których nie trzeba szczególnie przedstawiać. O niektórych jednak warto przypomnieć. Takim nieco zapomnianym i niedocenionym późnojesiennym owocem jest aronia, którą możemy zbierać nawet w czasie pierwszych przymrozków. Mróz łagodzi nieco jej charakterystyczny, cierpki smak, który zawdzięcza zawartości polifenoli – substancji o silnych właściwościach antyoksydacyjnych. Dzięki nim aronia m.in. działa przeciwnowotworowo, przeciwzapalnie, przeciwmiażdżycowo i obniża ciśnienie krwi. Warto – zwłaszcza przed zimą i w czasie pandemii – wspierać swoje zdrowie i odporność za pomocą naturalnych składników dostępnych tuż za płotem, na wyciągnięcie ręki.

Placki ziemniaczane z łososiem

fot. Shutterstock

1 kg ziemniaków1 cebula2 jajkasól, pieprz, siekany koperek200 g wędzonego łososia100 g kremowego serka3 łyżki bitej śmietanyszparagi do przybraniaolej do smażenia

Na placki najlepiej wybrać ziemniaki typu B lub C, z dużą zawartością skrobi. Ziemniaki obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach, odciskamy. Zostawiamy na chwilę na sitku, zawieszonym nad miską, aby odpłynął z nich sok. Wodę odlewamy, a skrobię, która osadzi się na dnie miski, dodajemy do ziemniaków wraz z mąką ziemniaczaną, siekaną cebulą, jajkami oraz solą i pieprzem. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz i gdy będzie gorący, nakładamy łyżką ziemniaczaną masę, którą równomiernie rozkładamy, formując okrągłe placki. Smażymy z obu stron, na średnim ogniu, na złoty kolor. Usmażone placki przekładamy na ręcznik papierowy, aby odsączyć je z tłuszczu.

Kremowy serek mieszamy z koperkiem i przyprawami, dodajemy delikatnie bitą śmietanę, dzięki czemu masa będzie delikatniejsza, o konsystencji musu. Śmietana nie może być słodka i powinna być świeżo ubita ze śmietany o zawartości tłuszczu 30-36%. Śmietany w spreju nie nadają się do tej potrawy, ponieważ są rzadkie i rozpuszczą się w serku, zamiast nadać mu puszystości.

Na wierzchu układamy plasterki wędzonego łososia i dekorujemy całość główkami gotowanych i wystudzonych szparagów.

Dżem aroniowo-jabłkowy

fot. Shutterstock

1 kg aronii

1 kg słodkich jabłek

cukier – opcjonalnie

do smaku

przyprawy korzenne:

cynamon, goździki,

kawałek imbiru

Aronię myjemy i czyścimy – usuwamy liście, gałązki i szypułki. Jeśli mamy owoce nieco zwiędnięte czy podeschnięte, dobrze jest zostawić je na 1-2 godziny w wodzie, aby odzyskały jędrność. Jabłka obieramy, kroimy na kawałki i razem z aronią dodajemy do garnka o grubym dnie. Dolewamy nieco wody i dodajemy cukier, jeśli potrzebujemy. Całość doprawiamy też przyprawami korzennymi: zmielonym cynamonem i goździkami, a także zmiksowanym imbirem. Dżem gotujemy aż do uzyskania odpowiadającej nam konsystencji. Ciepły składamy do wyparzonych słoików i pasteryzujemy.

Wiele osób lubi dosłodzić przygotowywane z niej przetwory albo skomponować je ze słodkimi, dojrzałymi owocami, jak jabłka czy śliwki. – Można również dodać owoce świdośliwy (zbieramy ją jednak nieco wcześniej), bliskiej kuzynki aronii, która ma te same właściwości co aronia, ale jest bardzo słodka. Dodatek słodkich owoców z powodzeniem zastąpi cukier. Proponuję też dodać do dżemu trochę kwasku cytrynowego, wtedy będzie bardziej kwaskowaty, bardzo smaczny. Dobry jest też dżem tzw. orientalny z dodatkiem korzennych i nieco ostrych przypraw, jak np. chilli, imbiru, cynamonu, goździków, gałki muszkatołowej, które drażnią ścianki żołądka, powodując ich mocniejsze ukrwienie, co ułatwia i przyspiesza wchłanianie – radzi profesor Iwona Wawer, kierownik Zakładu Zielarstwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie i wieloletni pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jeden z największych znawców aronii w naszym kraju.

Pomidory faszerowane rodzynkami

fot. Shutterstock

4 pomidory15 dkg ugotowanego ryżułyżka rodzynekposiekana cebulałyżka obranych i posiekanych migdałów2 łyżki masłaszczypta szafranusól, cukier, pieprz– do smaku

Pomidory umyć, osuszyć, odkroić wierzchy, delikatnie wydrążyć. Oprószyć w środku solą i położyć na ręczniku papierowym odciętą stroną do dołu. Miąższ przetrzeć przez sitko albo zmiksować. Cebulę przesmażyć na maśle, dodać zmiksowany miąższ, ryż, umyte rodzynki, posiekane migdały, szafran i pozostałe przyprawy. Pomidory wypełnić farszem, przykryć „czapeczką”, ułożyć w naczyniu żaroodpornym i piec ok. 20 min w temperaturze 180°C.

Zupa ze świeżych pomidorów

fot. Shutterstock

1 kg dojrzałych pomidorów1 ząbek czosnku1 duża cebula1 czerwona papryka1 l bulionu warzywnego3-4 łyżki koncentratu pomidorowego1/4 szkl. listków świeżej bazylii3 łyżki oliwy1 opak. mozzarellicukier, sól, pieprz– do smaku

Pomidory obrać ze skórki (obieraczką lub zalać na chwilę wrzątkiem i zdjąć skórę), odpestkować i pokroić w kostkę. Paprykę również posiekać. W dużym garnku rozgrzać oliwę, dodać cebulę, przeciśnięty przez praskę czosnek i paprykę. Smażyć, mieszając, przez ok. 10 min. Następnie dodać pomidory i smażyć kolejne 10 min. Dodać wywar oraz koncentrat pomidorowy i przyprawy do smaku. Przykryć i gotować przez ok. 15 min. Zdjąć z ognia i dodać bazylię. Gdy zupa nieco ostygnie, zmiksować.

Podawać od razu po przygotowaniu z dodatkiem kawałków mozzarelli lub bardziej po polsku – z makaronem.