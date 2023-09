Już 5 października spotykamy się na jedynym takim wydarzeniu w Polsce – konferencji dla agro marketingu AGROCON. Wiemy już, kto wystąpi podczas tego wyjątkowego wydarzenia.

Agrocon 2023 to już druga edycja wydarzenia w tym roku. – To, że spotykamy się po kilku miesiącach, a nie po roku, to zasługa uczestników naszej konferencji. To oni naciskali, abyśmy zorganizowali się ponownie na jesieni. I to, niemałe, wyzwanie zostało zaakceptowane – mówi Magdalena Urbaniak, organizatorka wydarzenia, założycielka agencji MaxTractor. – Pierwsza edycja była wielkim sukcesem nie tylko pod kątem frekwencji, ale również poziomy wystąpień. Networking zadziałał świetnie. Dla nas oznacza to podniesienie poprzeczki, większe oczekiwania, które mamy zamiar spełnić – uzupełnia Urbaniak.

Co zatem wydarzy się podczas nadchodzącej edycji? Na pewno ponownie świetne wystąpienia. Na scenie zobaczymy m.in. Monikę Leksowską (KRAMP), której kwietniowe wystąpienie było fenomenalne. Obok niej wystąpi Joanna Gałazka (PSOR), Katarzyna Chęć (Wanicki Agro) czy Michał Nowacki, znany jako Rolnik NieProfesjonalny. Nowością będą panele dyskusyjne. W kwietniu, podczas pierwszej edycji nie było możliwości zadawania pytań. Teraz ma się to zmienić. Po każdym z trzech bloków wystąpień prelegentki i prelegenci poświęcą czas na omówienie tematu z każdego panelu oraz udzielenie odpowiedzi na zapytania od publiczności.

- Bardzo uważnie wsłuchujemy się w to, czego potrzebują marketerzy w branży agro. Dlatego ta edycja wzbogacona jest o warsztaty ze strategii agromarketingowej oraz foto & wideo. Te ostatnie prowadzone są z naszym partnerem technologicznym, firmą Canon. Na nie już teraz niestety nie zaproszę, wyprzedały się już w sierpniu. Na szczęście w trakcie konferencji będzie możliwość przyjrzeć się sprzętowi tej znanej i lubianej marki aparatów, kamer i obiektywów – dodaje Magda Urbaniak. Wśród Partnerów

Pełna agenda wydarzenia znajduje się pod tym adresem: https://bit.ly/AGROCON2023

Redakcja farmer.pl objęła Patronatem Medialnym konferencję AGROCON. Czytelnicy magazynu mogą zakupić bilety zniżką 20% na hasło farmer20.