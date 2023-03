Strategia, case study z branży oraz SEO, reklama i promocja w social media oraz współpraca z influencerami – to niektóre z obszarów, które będą brane podczas nadchodzącej konferencji kierowanej do marketingu w branży rolnej AGROCON.

- To, co było dla nas absolutnie kluczowe w procesie tworzenia agendy, to nacisk na wiedzą ekspercką oraz case study czyli żywa wiedza poparta praktyką – mówi organizatorka wydarzenia, Magdalena Urbaniak z agencji MaxTractor. Sądząc po kształcie ostatecznym listy wystąpień wygląda na to, że ten cel został osiągnięty. W trakcie Agroconu wystąpi między innymi dobrze znana ekspertka ds. social media Monika Czaplicka czy wielokrotnie nagradzana za udane kampanie w branży rolnej Monika Leksowska z firmy Kramp. Szczególnie osób z branży rolnej w trakcie tej konferencji nie zabraknie. Goście będą mogli wysłuchać prezentacji dotyczących budowania marek i promocji na przestrzeni lat z uwzględnieniem najnowszych trendów, zmian w komunikacji wizerunkowej i marketingu w branży rolnej. Wszystko od osób, które z tymi wyzwaniami mierzą się na co dzień.

Po co konferencja dla agromarketingu?

Na rynku jest dziś kilka znakomitych konferencji kierowanych do osób zajmujących się bardzo szeroko pojętym marketingiem, wizerunkiem i sprzedażą. Dziś jednak brakowało takiej, która pochyla się konkretnie nad specyficzną i wymagającą branżą rolną. – Z jednej strony plan organizacji tego wydarzenia był od dawna w backlogu. Na pewno rosnąca potrzeba branży, głosy mówiące o potrzebie organizacji takiego eventu były dla nas motorem napędowym – dodaje Magda Urbaniak. Rosnące zainteresowanie pokazuje, że zapotrzebowanie jest. Nie tylko do zdobywania wiedzy od prelegentów, ale także do wymiany doświadczeń. Networking, to ten element, na który organizatorzy kładą duży nacisk, dlatego też przygotowali wyjątkową przestrzeń, w której w przerwie będzie można porozmawiać z innymi gośćmi konferencji. Co to dokładnie oznacza? Przekonamy się już 14 kwietnia 2023 we Wrocławiu na Tarczyński Arena.

Wszystkie szczegóły znajdziecie tu: https://bit.ly/AGROCON2023

Do 27 marca trwa promocja! Z kodem wiosna20 zgarniecie zniżkę 20% na bilety tu:

https://bit.ly/agrocon2023_bilety