Rozpoczynamy Agrorewolucje pełną parą! Na początek coś nowego. Wraz z pomocą Rolnika Nieprofesjonalnego Sylwia oraz Jarek rozpoczną swą pierwszą uprawę rzepaku!

To jednak nie wszystko! Podczas wizytacji gospodarstwa, Rolnik Nieprofesjonalny przekaże Sylwii mnóstwo cennej wiedzy oraz ciekawostek dotyczących siewu i uprawy rzepaku. Co, gdzie i jak należy siać? Czy głębokość korzenia ma znacznie? Jak dokładnie wyliczyć wysiew w kilogramach? Jakie są rekomendacje COBORU? Czy należy się obawiać śmietki kapuścianej? Na wszystkie te pytania odpowiemy w najnowszym odcinku Agrorewolucji! No to co, pora zakasać rękawy i brać się do roboty!

Agrorewolucje to program, w którym uczestnicy otrzymują wsparcie merytoryczne od ekspertów - Bardowskich, Rolnika NIEprofesjonalnego oraz Kuli. Finałowa trójka uczestników otrzyma nawozy dolistne, doglebowe i środki ochrony roślin o łącznej wartości 150 tys. zł.